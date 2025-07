Bivši izraelski premijer: Sramota me je i srce mi je slomljeno zbog Gaze

U intervjuu za The Guardian, Olmert je kazao da Izrael već sada počinjava ratne zločine u Gazi i na Zapadnoj obali, a izgradnja ovakvog kampa bi predstavljala dodatnu eskalaciju. “To je koncentracioni logor. Žao mi je, ali to jeste ono što jeste”, rekao je Olmert.

Prema planovima ministra Katza, izraelska vojska već radi na operativnim pripremama za izgradnju “humanitarnog grada” na jugu Gaze, koji bi u početku trebao primiti 600.000 ljudi, a dugoročno kompletnu palestinsku populaciju tog područja. Katz je istakao da bi Palestincima bilo dozvoljeno da napuste kamp samo ukoliko bi išli u treće zemlje.

Olmert je upozorio: “Ako budu deportovani u novi ‘humanitarni grad’, onda se to može nazvati dijelom etničkog čišćenja. To se još nije desilo, ali bi to bila neizbježna interpretacija.”

Dok je naglasio da trenutne evakuacije civilnog stanovništva mogu imati zakonsko uporište ukoliko im je cilj zaštita, Olmert smatra da projekt poput ovoga ne ostavlja prostora za sumnju. “Kada izgrade kamp u kojem planiraju ‘očistiti’ više od polovine Gaze, onda strategija nije zaštita Palestinaca, već njihovo protjerivanje. Nema drugog načina da se to razumije.”

Plan podržava i aktuelni izraelski premijer Benjamin Netanyahu, a odbijanje Izraela da se povuče iz zone predviđene za kamp predstavlja jednu od glavnih prepreka u pregovorima o prekidu vatre, navode izraelski mediji.

Olmert je oštro kritikovao retoriku ministara koji pozivaju na “čišćenje” Gaze i planove o izgradnji izraelskih naselja, tvrdeći da to potpuno diskredituje tvrdnje da kamp služi za zaštitu civila.

Bivši premijer je posebno osudio radikalne ministre u izraelskoj vladi koji, kako kaže, predstavljaju “neprijatelja iznutra” i veću prijetnju sigurnosti zemlje od vanjskih neprijatelja. Ti isti ministri zagovaraju širenje naselja na Zapadnoj obali i kontrolišu provođenje zakona u toj regiji s ciljem proširenja izraelskih granica.

Govoreći o seriji nasilnih napada izraelskih doseljenika nad Palestincima na Zapadnoj obali, među kojima je ubijen i jedan američki državljanin, Olmert je izjavio: “To su ratni zločini. Neoprostivo. Neprihvatljivo.” Dodao je da iza sistematskih napada stoji organizovana struktura koja djeluje uz zaštitu izraelskih vlasti.

Izraz “mladež sa brda”, kojim se obično opisuju ekstremistički doseljenici, Olmert je odbacio i zamijenio ga riječima “zločini sa brda”.

Olmert je naveo da izraelska vlada “javno i brutalno” napustila pregovore o trajnom prekidu vatre, što ga je natjeralo da zaključi da država sada sprovodi ratne zločine. Iako nije vjerovao da su vojne komande direktno izdavale naređenja za ubistva civila, kazao je da je “vojska svjesno zatvarala oči pred postupcima koji su neizbježno vodili ka ubistvima velikog broja nevinih ljudi”.

“Zato ne mogu da se suzdržim od optuživanja ove vlade da je odgovorna za počinjene ratne zločine”, istakao je,pišu Vijesti

Olmert je rekao da ga je sramota i da mu je srce slomljeno jer je rat koji je isprva bio u funkciji samoodbrane prerastao u nešto sasvim drugo.

Olmert je upozorio da međunarodni bijes prema Izraelu, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, ne može biti jednostavno odbačen kao antisemitizam. “Kažemo sebi: ‘To su antisemiti.’ Ali mnogi od njih nisu to. Oni su protiv Izraela zbog onoga što gledaju na televiziji, na društvenim mrežama”, rekao je.

Naglasio je da bi promjene unutar Izraela mogle nastupiti tek kada zemlja počne osjećati ozbiljan međunarodni pritisak, te je pozvao svjetsku zajednicu na odlučniju intervenciju. Posebno je kritikovao izraelske medije zbog prešućivanja nasilja nad Palestincima.

