SAD planira uzgojiti milione muha i baciti ih iz aviona. Evo zašto

Stotine miliona muha koje sipaju iz aviona u nebo možda zvuči kao strašna noćna mora, ali stručnjaci kažu da bi takav roj mogao biti najbolja odbrana stočarske industrije od prijetnje mesoždera koja je spremna napasti jugozapadnu granicu Sjedinjenih Država.Pojava glista Novog svijeta – larvalnog oblika vrste muhe za koju se zna da se gnijezdi u ranama toplokrvnih životinja i polako ih jede žive – širi se Srednjom Amerikom od početka 2023., a zaraze su zabilježene u Panami, Kostariki, Nikaragvi, Hondurasu, Gvatemali, Belizeu i Salvadoru. Većina zemalja Srednje Amerike nije vidjela njihovu pojavu u posljednjih 20 godina.

Ova vrsta muhe je u novembru stigla do južnog Meksika, izazvavši zabrinutost među zvaničnicima američke poljoprivredne industrije i uzrokujući zatvaranje nekoliko luka za trgovinu stokom, konjima i bizonima u pograničnom području.

Ne bi bilo prvi put da se SAD mora boriti protiv ovih invazivnih kukaca. Nacija je uglavnom iskorijenila populacije vijugavih glista Novog svijeta 1960-ih i 1970-ih uzgojem steriliziranih mužjaka vrste i njihovim raspršivanjem iz aviona kako bi se parili s divljim, ženkama muha.

Strategija – u biti borba protiv muha muhama – polako je degradirala populacije insekata sprječavajući ih da polažu više jaja. Sada, kako se insekti nastavljaju širiti, vlasti se nadaju da bi pristup mogao ponovno uspjeti.

Međutim, danas samo jedan pogon u Panami uzgaja sterilizirane vijugave gliste iz Novog svijeta za širenje, a potrebne su stotine miliona sterilnih muha kako bi se usporila epidemija, prema pismu 80 američkih zakonodavaca od 17. juna.

Sljedećeg dana, američko Ministarstvo poljoprivrede objavilo je planove za otvaranje “tvornice muha” u još neodređenom gradu blizu granice Teksasa i Meksika. No proces suzbijanja muha možda neće biti brz – ili jeftin.

Opasnosti od vijugavih glista

Novosvjetski vijugavi crvi su parazitske ličinke vrste metalik plave zujalice pod nazivom Cochliomyia hominivorax. Za razliku od svih ostalih zujalica porijeklom iz zapadne hemisfere, novosvjetski vijugavi crvi hrane se mesom živih životinja, a ne mrtvih, rekao je dr. Phillip Kaufman, profesor i voditelj odjela za entomologiju na Univerzitetu Texas A&M.

Crvi mesožderi napadaju većinu toplokrvnih životinja, uključujući konje i krave.

Poznato je i da u rijetkim slučajevima zaraze kućne ljubimce, pa čak i ljude, rekao je Kaufman.

“Nakon parenja, ženka muhe pronalazi živog domaćina, slijeće na njegovu ranu i polaže do 200 do 300 jaja”, objasnio je Kaufman. “Nakon 12 do 24 sata, sva se ta jaja izlegu i odmah počnu kopati i hraniti se tkivom te životinje, uzrokujući stvaranje vrlo, vrlo velikih rana”.

Nakon što se ličinke nekoliko dana hrane tkivom svojim oštrim udicama, padaju sa životinje i ukopavaju se u zemlju kako bi se kasnije pojavile kao odrasle muhe, prema riječima Thomasa Lansforda, zamjenika izvršnog direktora i pomoćnika državnog veterinara Komisije za zdravlje životinja Teksasa.

Od početka epidemije 2023. godine prijavljeno je više od 35 hiljada zaraza vijugavim crvima u Novom svijetu, prema statistikama navedenim na web stranici Panamsko-američke komisije za iskorjenjivanje i sprječavanje zaraze vijugavim crvima u stoci (COPEG). Od tih slučajeva, krave čine oko 83% pogođenih životinjskih vrsta.

Liječenje zaražene stoke često uključuje čišćenje, antiseptički tretman i prekrivanje rana, rekao je Lansford.

Ako se ne liječe, muhe mogu ubiti životinju u roku od jednog do dvije sedmice i proširiti se na druge, predstavljajući prijetnju egzistenciji stočara.

“Svakodnevni je posao provoditi te preglede naše stoke, samo kako bismo bili sigurni da nije zaražena”, rekao je Stephen Diebel, rančer i prvi potpredsjednik Udruge uzgajivača stoke Teksasa i jugozapada. “Znamo nevjerovatan ekonomski utjecaj koji bi zaraza prouzročila”.

Ne postoje poznate vakcine ili učinkovite metode odbijanja zaraze, rekao je Diebel. Umjesto toga, tokom toplijih mjeseci, stočari bi trebali izbjegavati označavanje i druge postupke koji stvaraju potencijalne ulazne tačke za strugače u stoci, preporučio je. Tropska muha je manje aktivna zimi.

Iako se smatra da je regionalna trgovina stokom glavni način putovanja populacija muha, Diebel je rekao da zaraze mogu utjecati i na divlje životinje poput jelena, ptica i glodavaca, što nadzor širenja parazita čini još izazovnijim.

Borba protiv muha muhama: Kako to funkcionira

Baš kao što gusjenica ulazi u kokon prije nego što postane leptir, tako i lapor iz Novog svijeta postaje crna kukuljica veličine tablete prije nego što se razvije u odraslu muhu, objasnio je Kaufman.

U sterilnom pogonu za proizvodnju muha, kukuljice su izložene visokoenergetskim gama zrakama koje razgrađuju DNK mužjaka, oštećujući njihove spolne kromosome, prema objašnjenju stručnjaka iz Američkog odjela za poljoprivredu (USDA). Rezultat: impotentne odrasle muhe koje uzrokuju da ženke polažu neoplođena jaja.

Količina zračenja kojoj su mužjaci muha izloženi ne predstavlja opasnost za životinje ili ljude, prema USDA-i . No, budući da se ženke muha pare samo jednom u svom kratkom, 20-dnevnom životnom vijeku, nakon što su populacije izložene sterilnim mužjacima, one izumiru tokom mjeseci ili godina, ovisno o veličini epidemije.

Iako nije jasno kako bi raspršivanje funkcioniralo u SAD-u u slučaju izbijanja zaraze, Kaufman je rekao da se odrasle muhe obično utovaruju u spremnike s kontroliranom temperaturom i ispuštaju iz aviona. Međutim, nema potrebe za panikom zbog toga što muhe padaju u predgrađe u vašoj blizini, rekao je – obično ciljaju rijetko naseljena ruralna područja, budući da muhe ne zanimaju urbana okruženja.

Skupa bitka

U postrojenju COPEG-a, svake sedmice se proizvede i zračnim putem rasprši oko 100 miliona steriliziranih muha u pogođenim regijama.

Trenutno su napori za raspršivanje usmjereni na južne regije Meksika i diljem Srednje Amerike, gdje su zabilježeni slučajevi zaraze, prema web stranici COPEG-a .

Očekuje se da će se novi američki pogon za raspršivanje nalaziti u zračnoj bazi Moore u okrugu Hidalgo u Teksasu i da će koštati 8,5 miliona dolara, prema saopštenju. Lokacija i cijena proizvodnog pogona, odnosno same “tvornice muha”, nisu otkriveni, ali zakonodavci procjenjuju da bi mogao koštati oko 300 miliona dolara,piše N1

Uz nove objekte za sterilne muhe, USDA je također najavila planove vrijedne 21 miliona dolara za obnovu stare tvornice muha u Meksiku do kraja 2025. godine.

Iako su planovi skupi, to je cijena koju vrijedi platiti kako bi se spasila stočarska industrija vrijedna više milijardi dolara, rekao je Diebel.

“Kada usporedite 300 miliona dolara s 10 milijardi dolara ekonomskog utjecaja koji bi ove mušice imale, to je lako razumjeti“, rekao je Diebel. “Imati (domaći proizvodni pogon) ovdje je izuzetno važno… kako bi se učinkovitije kontrolirala distribucija tih sterilnih mušica”.

Ubrzo nakon objave od 18. juna, USDA je podijelila planove za ponovno otvaranje luka za trgovinu stokom u Arizoni, Teksasu i Novom Meksiku koje su prošle godine zatvorene, navodeći “dobar napredak” u nadzoru i naporima za rastjerivanje sterilnih muha diljem Meksika.

