Šta radiš to čovječe?! Isplivala skandalozna fotke Makrona – supruga ga brutalno ponizila, a on joj se ovako SVETI?

Čitav svijet sa pažnjom prati posjetu predsjednika Francuske Emanuela Makrona i njegove supruge Brižit Makron velikoj Britaniji, a od sinoć svi pričaju o potezu Makrona na svečanoj večeri, koju je kralj Čarls priredio u njegovu čast.

Naime, Emanuel Makron je uhvaćen kako namiguje princezi Kejt dok su nazdravljali tokom banketa!

Nije poznato zašto je Makron dozvolio sebi da bude ovoliko opušten pred princezom i ostalim članovima kraljevske porodice. Možda ga je ponijela atmosfera u dvorcu Vindzor i činjenica da su na večeri bile i neke od najvećih svjetskih zvijezdi, poput Mika Džegera i Eltona Džona…

Mnogi se pitaju kako li je njegova supruga Brižit reagovala na ovo namigivanje, budući da posljednjih mjeseci predsednički par reda skandal za skandalom… Prvi je bio navodni šamar, koji mu je Brižit zalijepila u avionu, u trenutku dok su vrata bila otvorena, a i juče nije išlo sve kao podmazano. Naime, Makron je doživio novi blam kada je supruzi pružio ruku dok je izlazila iz aviona, što je ona potpuno “iskulirala”.

French State Visit

TRH The Prince & Princess of Wales greet President Emmanuel Macron & Mrs Brigitte Macron on their first day of the State Visit to the U.K.

