Putin naredio “sječu glava”, padaju jedan po jedan: Svijet u šoku nakon ove nagle odluke, od danas se sve mijenja!

Predsjednik Rusije Vladimir Putin razriješio je Romana Starovoita dužnosti ministra saobraćaja Ruske Federacije.

„Osloboditi Starovoita Romana Vladimiroviča dužnosti ministra saobraćaja Ruske Federacije“, stoji u ukazu koji je potpisao predsednik Putina.

Odluka je stupila na snagu danom potpisivanja ukaza.

U ovom trenutku nije poznato zašto je Putin odlučio da smeni ministra saobraćaja.

Kako pišu lokalni mediji, Starovoit je ranije bio na čelu Kurske oblasti. Kako se navodi, on je od 11. oktobra 2018. do 16. septembra 2019. godine obavljao je funkciju vršioca dužnosti guvernera, a zatim je do 14. maja 2024. bio guverner te oblasti, piše espreso.

Facebook komentari