WHO predlaže dizanje cijena duhana, alkohola i zaslađenih pića za 50%

Ta je zdravstvena agencija Ujedinjenih naroda priopćila da će taj potez pomoći u smanjenju potrošnje tih proizvoda, koji pospješuju šanse za razvoj bolesti poput dijabetesa i nekih vrsta raka, ali i u prikupljanju sredstava u vrijeme kada se razvojna pomoć smanjuje, a javni dug raste.

“Porezi na zdravlje jedan su od najučinkovitijih alata koje imamo”, rekao je Jeremy Farrar, pomoćnik glavnog ravnatelja WHO-a za promicanje zdravlja i prevenciju i kontrolu bolesti. “Vrijeme je za djelovanje”, poručio je.

WHO je pokrenuo inicijativu pod nazivom “3 do 35” na konferenciji UN-a o financiranju razvoja u Sevilli.Organizacija tvrdi da bi njezina porezna inicijativa mogla prikupiti bilijun dolara do 2035. na temelju podataka o porezima na zdravlje u zemljama poput Kolumbije i Južnoafričke Republike. WHO već desetljećima podržava poreze na duhan i povećanje cijena, a posljednjih godina poziva na poreze na alkohol i slatka pića. Ovo je prvi put da je predložio ciljano povećanje cijena za sva tri proizvoda.

Glavni ravnatelj WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je na konferenciji da bi porezi mogli pomoći vladama da se “prilagode novoj stvarnosti” i ojačaju vlastite zdravstvene sustave prikupljenim novcem. Mnoge zemlje s niskim i srednjim prihodima suočavaju se s rezovima pomoći Sjedinjenih Država, koje ni ne sudjeluju na konferenciji u Sevilli. SAD je također u procesu povlačenja iz Svjetske zdravstvene organizacije.

Inicijativa bi primjerice značila da vlada u zemlji sa srednjim prihodima podigne poreze na određeni proizvod, kako bi cijena porasla s današnjih 4 na 10 dolara do 2035., uzimajući u obzir inflaciju, ilustrirao je ekonomist WHO-a Guillermo Sandoval.

Gotovo 140 zemalja već je povećalo poreze na duhan, a time i cijene za više od 50% u prosjeku između 2012. i 2022., dodaju iz organizacije.

Sandoval je rekao da WHO također razmatra šire preporuke za oporezivanje, uključujući i visokoprerađenu hranu, nakon što u nadolazećim mjesecima dovrše definiciju te vrste hrane. No, dodao je da očekuju otpor uključenih industrija.

“Duboko je zabrinjavajuće što Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i dalje ignorira više od desetljeća jasnih dokaza koji pokazuju da oporezivanje pića zaslađenih šećerom nikada nije poboljšalo zdravstvene ishode ni smanjilo pretilost ni u jednoj zemlji”, rekla je Kate Loatman, izvršna ravnateljica Međunarodnog vijeća udruženja proizvođača pića, dodajući da industrija radi na opcijama za podršku zdravlju.

“Pretpostavka Svjetske zdravstvene organizacije da će povećanje poreza spriječiti štetu povezanu s alkoholom je pogrešna”, rekla je Amanda Berger, viša zamjenica predstojnice za znanost i istraživanje u američkom Vijeću za destilirana pića, dodajući da to neće spriječiti zlouporabu alkohola,piše N1

Glavni tajnik Međunarodnog saveza za hranu i piće Rocco Renaldi rekao je u izjavi da pozdravlja nastojanja WHO-a za jačanjem zdravstvenih sustava, ali “upozorava da ne valja grupirati pića zaslađenih šećerom zajedno proizvodima štetnima u svojoj srži, poput duhana.”

Poreznu inicijativu podržavaju Bloomberg Philanthropies, Svjetska banka i Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), a inicijativa uključuje podršku zemljama koje žele poduzeti mjere.

