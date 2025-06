Najstarija porodilja u Britaniji: Dobila sam dijete sa 57 godina, to zakonom treba zabraniti

Tollefsen je bila u šestoj deceniji života kada je ostala trudna putem umjetne oplodnje u Rusiji. Bila je udata za Nicka Meyera, koji je 11 godina mlađi od nje i također prethodno nije imao djece.

Nick i Sue su se razveli 14 mjeseci kasnije, ostavljajući majku s malom Freyom.

Britanka se odmah penzionisala kako bi se mogla fokusirati na odgoj kćerke, ali nije očekivala da će se ubrzo ozbiljno razboljeti.

Kada je Freya imala samo 3 mjeseca, Tollefsen je morala na operaciju koljena, a zatim joj je pukao čir na želucu.

“Imala sam dosta komplikacija nakon operacije i pomislila sam – moram ostati živa zbog Freyje. Toliko me je uplašilo da sam se bojala da Freyja neće imati majku. Kada sam prošla kroz proces vantjelesne oplodnje i pokušavala zatrudnjeti, nikada nisam pomislila da mogu toliko oboljeti i da će Freyja ostati bez mene”, ispričala je, prenosi Govorise.

Sve ovo joj je dalo mnogo toga za razmišljanje. “Postoje godine kada imati dijete može biti sebično. Ako imate 66 godina kada dobijete dijete, kakve su šanse da ćete još uvijek biti ovdje do trenutka kada vaše dijete bude moglo stati na vlastite noge? Mislim da bi trebala postojati starosna granica, tačka u kojoj žena više ne može imati dijete. Pedeset je, po mom mišljenju, ta tačka. Tada se još uvijek možete nadati da imate još 20 do 30 godina da odgajate dijete. U srcu bih rekla da su to prave godine. Čak i sa 50 godina, ako imate zdravstvenih problema, odluka o djetetu nije nešto što treba shvatiti olako. Radi se o budućnosti djeteta, njihovim izgledima”, rekla je Tollefsen, koja je već izdvojila određenu svotu novca za svoju kćerku, uštedjevši za njeno obrazovanje, a pronašla je i ljude koji bi se “brinuli o Freyji u slučaju njene smrti”. prenosi N1.

“Iskreno se nadam da imam 25 godina da rodim svoje dijete. Međutim, nikada neću požaliti što nisam ranije rodila dijete”, dodala je Britanka.

Dijete uništilo ljubav partnera

Prije Nicka, Tollefsen je bila udata za muškarca od kojeg se razvela jer ju je prevario. Zatim se preselila kod roditelja da se brine o njima, otac je imao rak, a majka osteoporozu.

Tollefsen se brinula o svojim roditeljima do 2002. godine. Kada su umrli, shvatila je da nema partnera, roditelje i dijete.

Imala je sreće kada je upoznala Nicka, koji je također želio djecu. Prvo su godinama pokušavali začeti prirodnim putem, a zatim su pokušali s umjetnom oplodnjom.

I kada im se san konačno ostvario i dobili dijete, upravo je to uništilo brak. Tollefsen nikada nije krila da je svu svoju energiju i ljubav usmjerila na Freyju i da se njen muž osjećao odbačeno.

Par se sporazumno razveo, ali su tokom godina ostali dobri prijatelji.

Danas Freyja ima 17 godina i samostalna je mlada djevojka. Tollefsen je još uvijek s njom – živa je i zdrava.

Facebook komentari