Vance: Trump tokom razgovora sa stranim liderom pritisnuo crveno dugme i rekao – “nuklearno”

Vance je okupljenima prepričao da je nedavno bio s Trumpom dok je ovaj vodio telefonski razgovor sa jednim stranim liderom. U jednom trenutku, Trump je isključio mikrofon i rekao Vanceu: “Ovo ne ide baš najbolje”, nakon čega je, prema Vanceovim riječima, pritisnuo crveno dugme.

“Moje oči su se raširile i rekao sam: ‘Gospodine predsjedniče, znate li šta ste upravo uradili?’ On me pogleda i kaže: ‘Nuklearno. Nuklearno.’ A dvije minute kasnije uđe čovjek s dijetalnom Coca-Colom. Pogleda me i kaže: ‘Nije bilo nuklearno. To je samo dugme za Coca-Colu.’”, ispričao je Vance.

Vance je tokom govora pohvalio Trumpa zbog, kako je rekao, “uništenja iranskog nuklearnog programa” u, prema njegovim riječima, “izuzetno uspješnom udaru tokom vikenda”. Naglasio je da je operacija izvedena bez ijedne američke žrtve.

“Ne samo da smo uništili iranski nuklearni program, već smo to učinili bez ijednog američkog stradalog, i to se zaista dogodilo”, rekao je Vance publici.

Ipak, američke obavještajne službe naknadno su saopćile da je šteta nanesena iranskom nuklearnom programu znatno manja nego što je to Trump predstavio na društvenim mrežama, gdje je tvrdio da je završio „rat od 12 dana“.

Vance je također elaborirao svoju izjavu s mreže X od ranije tog dana, u kojoj je udare na Iran nazvao dijelom “nove doktrine američke vanjske politike”, prenosi KLix.

