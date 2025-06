Strahuje se od devet ubitačnih projektila: “Iran bi mogao da ima nuklarne bombe za nekoliko sedmica”

Direktorica nacionalne obavještajne službe SAD Tulsi Gabard tvrdi da bi Iran mogao proizvesti nuklearno oružje „u roku od nekoliko sedmica“.

U martu je pred senatskim odborom izjavila da Iran ne razvija nuklearno oružje.

Nakon što je predsjednik Donald Tramp (Trump) rekao da nije u pravu, Gabard je optužila medije da su iskrivili njene riječi, te sada poručuje da vjeruje kako bi Iran mogao izgraditi nuklearno oružje u roku od nekoliko sedmica.

Ogromne količine materijala

Tramp insistira da je Iran prikupio „ogromne količine materijala“ i da bi mogao imati oružje u roku od nekoliko sedmica ili mjeseci, te kaže da Sjedinjene Američke Države to ne smiju dozvoliti.

U četvrtak je izjavio da će u naredne dvije sedmice odlučiti da li će se SAD pridružiti napadima na Iran. Rekao je da su dvije sedmice „maksimalni“ rok koji Iran ima za postizanje dogovora sa SAD-om, nagovijestivši da bi odluku mogao donijeti i prije isteka tog roka.

Proizvodnja nuklearnih bombi

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) početkom mjeseca izrazila je zabrinutost da je Iran prikupio dovoljno uranijuma obogaćenog na 60 posto – što je samo jedan tehnički korak do nivoa obogaćenja potrebnog za izradu nuklearnog oružja, odnosno 90 posto – da bi mogao proizvesti devet nuklearnih bombi.

Američki predsjednik jučer je razgovarao s novinarima na pisti pored predsjedničkog aviona Air Force One.

Upitan koje obavještajne podatke ima koji ukazuju na to da Iran gradi nuklearno oružje, s obzirom na to da su američke obavještajne službe ranije tvrdile da za to nemaju dokaze, Tramp je odgovorio: „Onda su moje obavještajne službe u krivu. Ko je iz obavještajne zajednice to rekao?“

Novinar je odgovorio da je to rekla direktorica nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabard.

– Ona nije u pravu – odmah je uzvratio Tramp,piše Avaz

U martu je Gabard izjavila da su američke obavještajne agencije utvrdile da Iran nije obnovio svoj obustavljeni program razvoja nuklearnog oružja iz 2003. godine, iako zemlja ima najveće zalihe obogaćenog uranijuma otkad se vrše mjerenja, a upravo je obogaćeni uranijum ključna komponenta takvog oružja.

