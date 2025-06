Pogledajte kako izgleda zgrada u okrugu Tel Aviva u plamenu nakon najnovijeg iranskog raketiranja

Širom centralnog Izraela sinoć su se oglasile sirene nakon što je Iran lansirao svoj najnoviji val projektila na tu zemlju, a kako je izvijestio Channel 12, pet projektila je ispaljeno.

Izraelski medij dodaje da je bio “jedan izvještaj o padu projektila u centralnom Izraelu, a trenutno nije jasno je li bilo direktnih pogodaka u napadu.

Izraelska hitna služba Magen David Adom do sada nije zbrinula povrijeđene, izvještava The Times of Israel. Izraelcima je dato odobrenje da napuste svoja skloništa, dodao je izraelski medij.

Hitne službe gase požar u stambenoj zgradi u Holonu u okrugu Tel Aviv, u centralnom Izraelu, izvještava izraelski Ynet.

Izraelski medij izvijestio je da su se “eksplozije presretanja projektila odjeknule centralnim i sjevernim Izraelom oko 2:40 ujutro u subotu”.

Trenutno nije jasno je li požar uzrokovan fragmentom projektila ili direktnim pogotkom.

Facebook komentari