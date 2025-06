Rusi otkrili šta će uraditi ukoliko vođa Irana bude ubijen: Svijet drhti zbog poruke Kremlja

Promjena režima u Iranu je “neprihvatljiva”, a atentat na vrhovnog vođu te zemlje bi “otvorio Pandorinu kutiju”, saopštio je Kremlj.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je za Sky News da bi Rusija reagovala “veoma negativno” ukoliko bi ajatolah Ali Hamnei bio ubijen.

Ova izjava dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Tramp rekao da će u roku od dvije nedjelje odlučiti da li će se Amerika pridružiti izraelskoj vojnoj kampanji protiv Teherana, nakon što je ranije na društvenim mrežama spekulisao o mogućnosti likvidacije iranskog vođe.

– Situacija je izuzetno napeta i opasna ne samo za region, već i globalno – rekao je Peskov u intervjuu u palati Konstantin u Sankt Peterburgu.

– Proširenje kruga učesnika u sukobu potencijalno je još opasnije. To će dovesti samo do novog kruga konfrontacija i eskalacije tenzija u regionu – naveo je.

To su do sada najjače izjave Kremlja u vezi sa sukobom Izraela i Irana, koji je u Moskvi izazvao strah da bi Rusija mogla da izgubi svog najbližeg saveznika na Bliskom istoku.

Rusija je produbila saradnju s Iranom od početka invazije na Ukrajinu, a dvije zemlje su u januaru potpisale sporazum o strateškom partnerstvu.

– Promena režima u Iranu je nezamisliva. To bi trebalo da bude neprihvatljivo — čak i razgovor o tome treba da bude neprihvatljiv za sve – rekao je Peskov, jasno aludirajući na Vašington.

Opasna poruka iz Moskve za Izrael i SAD

Međutim, Peskov nije želio da komentariše kakve bi korake Rusija preduzela ukoliko bi Hamnei bio ubijen, rekavši da bi takav događaj izazvao reakciju “iznutra, iz samog Irana”.

– To bi dovelo do rađanja ekstremističkih raspoloženja unutar Irana, i oni koji govore o ubistvu Hamneija treba da imaju to na umu. Oni će otvoriti Pandorinu kutiju – rekao je Peskov.

Predsjednik Vladimir Putin je ponudio da posreduje u okončanju sukoba, ali je tu ponudu Tramp odbijao, rekavši u sredu da je Putinu poručio da “riješava svoj sopstveni sukob”, aludirajući na rat Rusije protiv Ukrajine.

Peskov je negirao da su Trampove riječi uvredljive, dodavši: “Svako ima svoj stil izražavanja.

Predsjednik Tramp ima svoj jedinstveni način govora i svoj specifičan jezik. Mi smo prilično tolerantni i očekujemo da i drugi budu tolerantni prema nama”.

Napori Trampove administracije da posreduje u završetku rata u Ukrajini nisu doneli značajnije rezultate, iako su dvije runde direktnih razgovora između Moskve i Kijeva bile održane. Moskva je u proteklim nedjeljama pojačala vazdušne napade na Ukrajinu i nastavlja da odbijа pozive Volodimira Zelenskog za 30-dnevno primirje.

– Sada imamo stratešku prednost. Zašto bismo je izgubili? Nećemo je izgubiti. Idemo dalje. Napredujemo i nastavićemo da napredujemo – rekao je Peskov, piše srbija danas.

Rusija je ranije poručila da bi pristala na primirje samo ako Kijev prestane da prima vojnu pomoć iz inostranstva, jer strahuje da bi pauza u borbama omogućila Ukrajini da se naoruža i reorganizuje. Na pitanje da li bi i Moskva mogla da obeća da neće iskoristiti primirje na isti način, Peskov je odgovorio: “Primirje je primirje — i tada se staje. Ali Amerika ne kaže da će prestati s isporukama. Ni Britanija to ne kaže. Ni Francuska. E u tome je problem”.

