Ovako izgleda prezir žene slovenske krvi: Melanija pokazala koliko joj se Tramp gadi, zbog ovog snimka je stao svijet

Da li je Melanija Tramp zaista srećna, da li je zaljubljena ili je u braku koristoljubiva? Da li živi u zlatnom kavezu i samo čeka kraj Donaldovog mandata da pobjegne od njega i politike? Sve su ovo pitanja koja se postavljaju u medijima i na društvenim mrežama godinama unazad. A ona – ćuti, ne priča. Pušta da nagađamo. Ipak, govor tijela često otkriva više nego bilo koja riječ i (ne)uvjerljivo objašnjenje. Baš kao što nam je jedan njen nehotični pokret rekao sve o njenim osjećanjima prema suprugu.

Koliko god se trudila da održi sliku čelične dame koja u javnosti ne pokazuje emocije i ne dozvoljava da joj se išta sa lica pročita – slovenska krv ponekad savlada sve inhibicije nametnute planski i svjesno, pa i Melanija Tramp (55) slučajno pokaže kakve joj se misli roje ispod vještačkog osmijeha – a tiču se njenog četvrt vijeka starijeg supruga.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak Melanije i Donalda Trampa u običajnom okruženju – bina, pristalice ideja akturlnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, žagor i aplauzi – i prva dama koja se prisutnima široko osmijehuje i uvježbano maše.

Find a woman that loves you as much as Melania loves Donald Trump. pic.twitter.com/L84f29srGE

— Maine (@TheMaineWonk) June 15, 2025