Irna: Najmanje 10 ubijenih u iranskom napadu na rafineriju u Haifi

Najmanje 10 osoba ubijeno je u iranskom napadu na rafineriju u izraelskom gradu Haifa, gdje je izbio požar, javlja iranska agencija Irna.

Dodaje se da je napad izazvao nestanak struje u naseljima u Galileji, na sjeveru Izraela.

Apocalyptic scenes in Haifa as Iranian missiles light up the sky and rain down as part of Iran's retaliatory strikes.

— Press TV 🔻 (@PressTV) June 14, 2025