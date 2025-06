Analitičar prognozira koja bi država naredna mogla napasti Iran

Nastavlja se prekrajanje granica određenih država s ciljem uspostavljanja trajnog mira i sigurnosti Izraela u tom okruženju. To se dešavalo i u Siriji, tako da je danas Izrael potpuno siguran od eventualnih napada koji bi došli iz Sirije – kaže Mehović u izjavi za Fenu.

Napad na Iran, tvrdi on, nema za cilj samo da uništi nuklearne potencijale, cilj je promjena režima, najprije vojnog vrha, a potom i vjerskog, državnog i političkog ukoliko Iran ne pristane na ultimatum Amerike.

– Iran je pokazao totalnu nesposobnost – sigurnosni sistem je rascjepkan na nekoliko različitih sigurnosnih agencija koje nisu mogle odgovoriti na napad Izraela. U prilog tome govore i izvještaji da su predstavnici vojnog vrha bili u svojim kućama tokom napada i to dovoljno govori o sigurnosnim kapacitetima Irana – pojašnjava Mehović.

Primjetno je i to, dodaje, da ni Kina a ni Rusija nisu Iranu pružile obavještajnu podršku, a znali su da su izraelski avioni krenuli ka Iranu. Stoga je vojno rukovodstvo Irana bilo veoma laka meta.

Mehović smatra da je Izrael uspio uključiti Ameriku, tačnije, dobiti zeleno svjetlo za napad na Iran, „a vjerovatno će se i Amerika uključiti u rat ukoliko dođe do eskalacije sukoba ili većih ljudskih žrtava i to sa ogromnom vojnom mašinerijom“,pišu Vijesti

Drugi problem, po njegovom mišljenju, je taj što Iran samo na papirima ima zračne snage, ali to u realnosti nije tako. Iako je uz pomoć Rusije i Kine mogao obnoviti zračne snage, on to nikada nije uradio.

– Međutim, s obzirom na sofisticiraniji način ratovanja, odnosno, proizvodnju sofisticiranijeg oružja, zračne snage su ključna komponenta i odbrane i napada – kaže Mehović.

Ukoliko situacija na Bliskom istoku eskalira, ostaje da se vidi da li će se druge države u okruženju uključiti, neke se već koriste za napad, a u slučaju ozbiljnijeg sukoba, zaključuje Mehović, postoji velika mogućnost da i Afganistan napadne Iran.

