Izraelske snage krenule su u novi napad na Iran, javlja izraelski Kanal 13.

Ove informacije potvrdio je i izraelski Vojni radio.

Kako se navodi, izraelski avioni napadaju preko Sirije i Iraka.

Iranian air defence batteries are attempting to repel Israel's attack on Tehran. pic.twitter.com/yEJwV3a4H3

— Clash Report (@clashreport) June 13, 2025