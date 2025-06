Izraelski zvaničnici odbrane vjeruju da je iranski nuklearni objekt Natanz značajno oštećen u zračnim napadima ranije danas.

Snimci koji su ranije kružili internetom prikazivali su teške napade na lokaciju, prenosi n1.

Footage shared on social media shows the Israeli strikes on Iran's Natanz nuclear facility earlier today. pic.twitter.com/yBcUxs23As

