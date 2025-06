Defrin je naveo da izraelska vojska trenutno radi na njihovom obaranju. Let dronova iz Irana do Izraela traje nekoliko sati, zbog čega je zračni prostor u visokom stanju pripravnosti, javlja Times of Israel.Na društvenim mrežama pojavili su se i video snimci koji prikazuju dronove iznad Iraka, za koje se vjeruje da su iranske letjelice na putu ka Izraelu.

Ovo je, kako navodi IDF, direktan odgovor Teherana na nedavne izraelske udare na iranske nuklearne i vojne lokacije.

