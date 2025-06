“Karma nikog nikad nije zaobišla” – Trump se sapleo na stepenicama prije nego što je ušao u avion, “ODE ČOVJEK”!

Američki predsednik Donald Trump sapleo se pri ulasku u avion, a ovaj snimak postao je viralan na društvenih mreža zbog onoga što je Tramp ranije govorio i gafovima bivšeg predsejdnika Džoa Bajdena.

Tramp se spotakao kada je u nedjelju ulazio u avion sa državnim sekretarom Markom Rubijom na putu ka Kemp Dejvidu.

Tramp se sapleo na stepenicama

Do spoticanja je došlo nakon što se Tramp sukobio sa novinarima u Merilendu, kada su ga pitali da li bi bio spreman da pokrene Zakon o pobuni kao odgovor na proteste protiv imigracionih racija u Los Anđelesu.

Zavisi od toga da li će doći do pobune ili ne – rekao je Tramp.

Novinar ga je pitao da li vjeruje da je u toku pobuna.

– Ne, ne, ali imate nasilne ljude. I nećemo im dozvoliti da se izvuku – poručio je on.

🤭Trump repeated Biden’s move and nearly took a tumble on the stairs

He stumbled but made it to the top — and raised a clenched fist to the press!

Karma doesn’t miss! pic.twitter.com/4nKcdru5cj

— NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2025