Izraelski ministar poručio Greti: Vratite se, nećete stići do Gaze

Brod, organizovan od strane koalicije Freedom Flotilla Coalition (FFC), nosi 12 aktivista, među kojima su švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg, brazilski borac za ljudska prava Thiago Avila i francusko-palestinska europarlamentarka Rima Hassan.

Thunberg i ostali putnici broda najavili su da je cilj misije dostava prijeko potrebne pomoći civilima u Gazi, dok izraelske vlasti tvrde da se time krši pomorska blokada koja je, kako navode, uspostavljena kako bi se spriječila dostava oružja Hamasu.

„Naredio sam IDF-u da djeluje kako bi spriječio brod Madleen da stigne do Gaze. Antisemitskoj Greti i njenim prijateljima poručujem: ‘Vratite se, nećete stići do Gaze’“, naveo je izraelski ministar odbrane Israel Katz, prenosi Times of Israel,pišu Vijesti

Aktivisti sa broda izjavili su da ih nadlijeću izraelski dronovi te da su u stalnoj komunikaciji s međunarodnim zvaničnicima.

