Putin sručio pakao na Ukrajinu! Rusi raketama zasuli 5 oblasti, ima mrtvih! Ovako izgleda horor na zemlji!

U ruskim udarima tokom noći na Harkov pogođena je civilna infrastruktura, preduzeća, stambene zgrade, benzinske pumpe, park, a udari su zabilježeni na ukupno sedam lokacija…

Putin i Zelenski, Foto: sergei bobylev sputnik kremlin pool photo via ap, AP Photo Vadim Ghirda, EPA UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE, Printscreen/Institute for the Study of War