Vjerovatnoća da ste pogodili šta je pozadina na zaključanom telefonu Donalda Trumpa je ogromna: Pazite šta drži

Fotografija na zaključanom telefonu američkog predsjednika Donalda Trumpa postala je viralna jer je tačno ono što je velika većina očekivala da bude, piše espreso.

Na fotografiji na kojoj Tramp drži svoj mobilni telefon dok napušta predsednički avion “Air Force One” vidi se da mu je i dalje pozadina – njegova sopstvena slika.

Takođe, na ekranu se vidi i poruka od konsultanta i lobiste Rodžera Stouna. Ovu pozadinu Tramp koristi još od 2023. godine, kada je bio fotografisan s mobilnim dok je igrao golf, prenosi BuzzFeed.

Tramp je sa ovom pozadinom ponovo “uhvaćen” u oktobru 2024. godine.

“Naravno da Tramp na svom mobilnom telefonu ima svoju fotografiju. Nema sliku svoje žene, djece ili unučadi… već samog sebe”, navodi se u jednoj od poruka.

Donald Trump’s Phone Lock Screen Is Once Again Going Viral Because It’s Exactly What Everyone Expected It To Be https://t.co/lFIMUalbUr

— BuzzFeed Australia (@BuzzFeedOz) June 1, 2025