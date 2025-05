Tramp o teško bolesnom Bajdenu: On je opak, ne treba ga sažaljevati

Prvi čovjek SAD Donald Tramp (Trump) pohvalio je milijardera Ilona Maska (Elon Musk) za njegove napore na smanjenju savezne potrošnje tokom zajedničke konferencije za novinare danas u Ovalnom uredu.

Zajedničko obraćanje medijima upriličeno je nakon što je najavljeno da se najbogatiji čovjek na svijetu povlači iz administracije američkog predsjednika.

Nakon zajedničke konferencije uslijedila su pitanja novinara. Jedna od tema bio je Džo Bajden (Joe Biden), bivši američki predsjednik koji je nedavno otkrio da boluje od raka prostate.

Tramp je rekao da ne treba “toliko sažalijevati” bivšeg predsjednika Bajdena. Nazvao ga je opakim.

– Ako vam ga je žao, nemojte ga baš toliko žaliti, jer on je opak… Povrijedio je jako puno ljudi. Ja ga, iskreno, uopće ne žalim – rekao je Tramp.

Trump on Joe Biden, who recently announced a cancer diagnosis: "If you feel sorry for him, don't feel so sorry, because he's vicious … I really don't feel sorry for him." pic.twitter.com/qOT4hC67Qc

— Aaron Rupar (@atrupar) May 30, 2025