Šta je pojam TACO koji se veže za Trumpa: Izraz zbog kojeg je pobjesnio i na press konferenciji

Termin je prvi put upotrijebio kolumnista Financial Timesa Robert Armstrong koji je rekao kako TACO znači – “Trump Always Chickens Out”, odnosno “Trump se uvijek uplaši”.

To je izraz koji se u određenoj mjeri ruga sklonosti američkog predsjednika Donalda Trumpa da prijeti visokim carinama na uvoznu robu, samo da bi ih kasnije povukao.

Za investitore i tržišne analitičare, ovaj obrazac je postao priznati priručnik za trgovanje: dionice u početku padaju kada Trump iznese prijetnje tarifama, a zatim se oporavljaju kada on odustane – ciklus koji se više puta ponavljao tokom njegove vladavine.

Također, navedeno je kako TACO trgovina funkcioniše u praksi.

U prvom koraku, američki predsjednik Donald Trump najavljuje visoke carine i agresivnu trgovinsku politiku. Nakon toga slijedi reakcija tržišta i pad dionica.

Treći korak podrazumijeva to da Trump odgađa ili mijenja odluku o carinama pozivajući se na tekuće pregovore ili ustupke trgovinskih partnera. Četvrti, ujedno posljednji korak, dovodi do oporavka tržišta i kupovine dionica po nižim cijenama.

Jedan od novinara, tokom press konferencije u Bijeloj kući, pitao je Trumpa šta misli o ovom izrazu, a što je izazvalo veliko negodovanje američkog predsjednika.

“Ja se plašim? Nikad nisam čuo za to. To se zove pregovaranje. Ovo je jedno od najgnusnijih pitanja. Nemojte više to postavljati”, poručio je Trump, prenosi Klix.

Facebook komentari