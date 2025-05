Pojavio se snimak iz Liverpula gdje se vozač zabio u navijače: Povrijeđeno najmanje 50 osoba, uhapšen napadač

Fudbaleri Liverpula proslavili su jučer titulu prvaka Engleske, a sve je moglo eskalirati kada se automobil zabio u pješake kada je povrijeđeno skoro 50 ljudi, među kojima je bilo i maloljetnih.

53-godišnji Britanac je uhapšen odmah nakon nemilog događaja u centru grada, koji se desio dok su ceste bile zatvorene.

Pojavio se i snimak na društvenim mrežama gdje se vidi da automobil udara u masu, a onda vozač dodaje gas i nastavlja u svojim namjerama.

Posljednje informacije kažu da je povrijeđeno četvero djece, a 27 osoba je prebačeno u bolnicu. Ostalim osobama je ukazana pomoć na licu mjesta. Informacije govore da dvije osobe, među kojima jedno dijete, imaju teške tjelesne povrede.

Aftermath of the attack in Liverpool.

— Clash Report (@clashreport) May 26, 2025