“Istinsko obećanje” – Sprema se odlučujući napad; “Naplatićemo stare dugove” VIDEO

Zapovjednik iranske vojske, general Abdolrahim Mousavi , izjavio je da je zemlja u potpunosti spremna izvesti odlučujući udar ako Izrael napravi još jednu grešku, javlja iranska agencija Mehr.

Iran’s Ayatollah Khamenei called the Trump administration’s uranium enrichment demands “nonsense” and declared, “No one in Iran is waiting for their permission. The Islamic Republic has its own policies and direction — and it will stick to them.” Follow: @AFpost pic.twitter.com/KhsP5M2XhK — AF Post (@AFpost) May 20, 2025

„ Cionistički režim je preslab da bi naštetio veličini Irana. U međuvremenu, moć Islamske Republike može predstavljati ozbiljne probleme za Izrael i njegove pristaše“, naglasio je Mousavi.

“Čak i njihovi dužnosnici shvaćaju da ne mogu izdržati takve testove. Ali s glupim ubojicama djece koji su sada na vlasti, svaki pogrešan korak je moguć.”

„Ako im se žuri dobiti još jedno ‘ Istinsko obećanje ‘, potpuno smo spremni zadati odgovarajući udarac. Naplatit ćemo i stare dugove.“

Prošle godine, Iran je pokrenuo operacije True Promise I i II , uzvratne udare pokrenute kao odgovor na izraelsku agresiju.

Operacije provedene stotinama balističkih projektila i dronova pokazale su iransku sposobnost napada na osjetljive izraelske vojne i obavještajne objekte s kirurškom preciznošću.

⚡️🇮🇷| IF Israeli regime is in a hurry to receive another Operation "True Promise", so be it! We're Fully Ready… Plus, we will "Collect the Previous Debt" as well! — Gen. Mousavi responds to Israeli Threats pic.twitter.com/6FcFgAHc9C — 𝐄𝐡𝐬𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐟𝐚𝐫𝐧𝐞𝐣𝐚𝐝 🇮🇷🇵🇸 (@Safarnejad_IR) May 26, 2025

Iranski dužnosnici naglasili su da je zemlja u dvostrukom odgovoru koristila samo dio svoje moći .

Iranski Revolucionarni gardijski korpus (IRGC) pokrenuo je svoj drugi raketni napad na Izrael u manje od šest mjeseci, ciljajući vojne baze 1. listopada 2024. Ovaj napad, nazvan Operacija Pravo obećanje II, razlikovao se od prethodnog iranskog napada u aprilu, Pravo obećanje I, pokazujući veći stupanj tehnološke sofisticiranosti i strateške ambicije.

True Promise 1:

• 170 Drones

• 30 Cruise Missiles

• 120 Ballistic Missiles True Promise 2:

• 180 Ballistic Missiles What will Iran launch for True Promise 3 ? 👀 pic.twitter.com/0IfZ7i9nn4 — MenchOsint (@MenchOsint) October 30, 2024

U aprilu je Iran napao vojne baze u udaljenim područjima, dok su ovaj put ciljali gradski centri u blizini Tel Aviva. Iran je u ovom najnovijem napadu zabilježio 90 posto uspješnosti u pogađanju ciljeva, unatoč složenim izraelskim obrambenim sustavima, u usporedbi s visokim stopama presretanja projektila u travnju.

