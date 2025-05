Bivši premijer Izraela: Hitno se moramo riješiti najgore vlade u historiji zemlje

Izraelski list Haaretz objavio je članak bivšeg izraelskog premijera Ehuda Baraka, u kojem navodi da će Netanyahu „biti primoran birati između političkog rata obmane ili oslobađanja talaca (zarobljenika) i okončanja rata“.

Prema Baraku, vrlo je upitno da će nastavak rata donijeti rezultate drugačije od prethodnih rundi borbi u Gazi.

“Stoga se hitno moramo riješiti najgore vlade u historiji Izraela“, dodao je.

Izraelski list Yedioth Ahronoth izvještava da Netanyahuova odluka o imenovanju Davida Zinia za novog šefa obavještajne službe Shin Bet, umjesto Ronena Bara, predstavlja prkošenje presudi Vrhovnog suda o sukobu interesa.

Izraelski list dodaje da će ovo imenovanje dodatno produbiti ustavnu konfrontaciju između premijera i pravosuđa, napominjući da se očekuje podnošenje peticija Vrhovnom sudu kako bi se osporila nova Netanyahuova odluka.

Britanski list The Guardian skreće pažnju na to da je došlo do naglog porasta pothranjenosti među djecom, trudnicama i dojiljama u Gazi, pozivajući se na nove podatke američke zdravstvene organizacije Project Hope, koja se fokusira na pružanje zdravstvene zaštite.

Prema dostupnim podacima, neke klinike su prijavile da oko 42 posto trudnica i 34 posto dojilja pati od pothranjenosti.

Što se tiče odnosa između Washingtona i Londona, list The Washington Post ističe da je Velika Britanija u posljednje vrijeme donijela odluke u vezi s Gazom i Ukrajinom koje su se na dosad nezapamćen način udaljile od američke politike.

Prema novinama, London je osudio ponašanje Izraela u Gazi oštrijim riječima nego što je to učinio Washington, te se pridružio Evropskoj uniji u uvođenju dodatnih sankcija Rusiji,pišu Vijesti

The Washington Post smatra da Velika Britanija i Evropa trenutno djeluju nezavisno od Washingtona, i to na načine koje je prije godinu dana bilo teško i zamisliti.

Iskusni američki diplomata Dennis Ross u članku objavljenom na portalu The National Interest zaključuje da američka administracija ne otkriva šta zapravo želi postići kada su u pitanju carine i iranski nuklearni pregovori.

Ross u tekstu naglašava da nedostatak jasnoće ciljeva utječe na spremnost Washingtona da postigne dogovor s Irancima.

Također je izrazio uvjerenje da je zaključak američkog predsjednika Donalda Trumpa da Iran ne može posjedovati nuklearno oružje „krajnje upitan“, prenosi Aljazeera.

Facebook komentari