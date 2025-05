Otac iz Njujorka učinio nezamislivo svojoj trudnoj ženi i dvjema kćerkama nakon što je saznao pol bebe, jezivo!

Muškarac iz Njujorka usmrtio je svoju trudnu suprugu i pokušao da ubije svoje dvije male kćerke u naletu bijesa kada je saznao da je njihova nerođena beba trebalo da bude još jedna djevojčica.

Dru Garnije (33), izbo je nasmrt svoju suprugu Samantu Garnije (29), koja je bila u petom mjesecu trudnoće, a potom napao svoje kćerke Adelinu (9) i Izi (6). Nezapamćeni zločin se dogodio 4. septembra 2024. godine, prenio je Dailymail.

Ubica je sklopio sporazum sa tužilaštvom i priznao krivicu 25. marta. Konačno je osuđen 13. maja na 30 godina zatvora i 15 godina nadzora nakon puštanja na slobodu, navodi se u saopštenju okružnog tužilaštva okruga Delaver.

Tokom krvavog napada, odmah nakon Praznika rada, Dru je ubio svoju suprugu i njihovu nerođenu kćerku, a teško ranio obje djevojčice u njihovom domu u mjestu Mejsonvil. Policija je reagovala na poziv zbog porodičnog nasilja i odmah ga uhapsila.

Optužen je i proglašen krivim za ubistvo prvog stepena i dva pokušaja ubistva prvog stepena. Samanta je helikopterom prevezena u bolnicu, gdje je proglašena mrtvom. Adelina i Izi su takođe hospitalizovane, ali su preživjele i oporavile se.

U svojoj izjavi pred sudom, Samantin otac, Gregori Vernagalo (66), rekao je da je Dru ubio jer je “želio sina”. Dodao je da su djevojčice, koje je sada on usvojio, traumatizovane jer su gledale kako im otac ubija majku i napada njih.

“Ja sam sada njihov otac. Štitit ću ih”, rekao je Vernagalo, prema saopštenju tužilaštva.

Dru je zamolio sudiju da mu dozvoli da kontaktira kćerke ako one to budu želele, ali je tužilac Šon Smit odmah uložio prigovor. Sudija Džon Habad složio se sa tužiocem i izdao zabranu prilaska djevojčicama do 2056. godine, koju Dru nije želio da potpiše.

New York father does the unthinkable to his pregnant wife and two daughters after learning their baby's gender https://t.co/1M6dXERu74

— Daily Mail (@DailyMail) May 21, 2025