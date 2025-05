Strašno upozorenje iz SAD: Za nekoliko nedelja može početi razarajući građanski rat epskih razmjera? VIDEO

Na saslušanju pred Odborom za vanjske odnose američkog Senata, Rubio je prošli tjedan branio odluku predsjednika Donalda Trumpa o ukidanju sankcija Siriji , prije sastanka s predsjednikom Ahmedom al-Shararom, bivšim zapovjednikom Al-Qaide koji je predvodio pobunjeničku ofenzivu u kojoj je u decembru svrgnut Bashar al-Assad.

Trump je, objasnio je Rubio, procijenio da su druge zemlje htjele pomoći sirijskoj administraciji i poslati humanitarnu pomoć, ali su ih u tome spriječile američke sankcije. Sirijske vlasti još nisu komentarisale ovu odluku.

Dva vala vjerskog nasilja

Sjedinjene Države su uvele sankcije Siriji zbog zločina koje su počinile snage lojalne Assadu tijekom 13-godišnjeg rata. U tom je sukobu poginulo više od 600 000 ljudi, a oko 12 milijuna bilo je prisiljeno napustiti svoje domove . Američki State Department je prethodno postavio niz uvjeta za ukidanje sankcija, uključujući zaštitu vjerskih i etničkih manjina.

Unatoč šerijatovim uvjeravanjima, Siriju su posljednjih mjeseci potresla dva vala vjerskog nasilja.

U martu je gotovo 900 civila, uglavnom pripadnika Assadove alavitske zajednice, ubijeno u zapadnoj obalnoj regiji tijekom sukoba između sigurnosnih snaga i Assadovih lojalista, prema podacima promatračke skupine. Navodno su ovi lojalisti ubili gotovo 450 civila i 170 pripadnika sigurnosnih snaga.

Početkom svibnja više od 100 ljudi ubijeno je u sukobima između naoružanih pripadnika vjerske manjine Druza, novih sigurnosnih snaga i sunitskih islamističkih boraca u dva predgrađa Damaska ​​i u južnoj pokrajini Sweidi.

Shara je i dalje na američkoj listi terorista

Čak i prije izbijanja nasilja, mnogi članovi manjinskih zajednica izrazili su zabrinutost zbog prijelazne vlade koju predvodi Sharijeva sunitska islamistička skupina Hayat Tahrir al-Sham (HTS), bivša podružnica Al-Qaide koja je i dalje na popisu terorističkih organizacija UN-a, SAD-a, EU i Ujedinjenog Kraljevstva.

Sam Shaara ostaje na američkom popisu “posebno određenih globalnih terorista” iako je Bidenova administracija u prosincu objavila da povlači nagradu od 10 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog uhićenja. Unatoč svojoj prošlosti, Trump se prošli tjedan sastao sa Sharom tijekom summita čelnika Perzijskog zaljeva u Saudijskoj Arabiji.

Trump: Shara je mlad i zgodan momak, borac

Američki predsjednik je nakon sastanka rekao da je Shara “mlad i zgodan momak” te dodao: “On je žilav. Ima snažnu prošlost iza sebe. Vrlo snažan. Borac. Mislim da stvarno ima priliku obnoviti Siriju. To je slomljena zemlja.”

Shara je Trumpovu odluku o ukidanju sankcija nazvao “povijesnom i hrabrom odlukom koja ublažava patnju naroda, doprinosi njihovom preporodu i postavlja temelje za stabilnost u regiji”. Rubio je u šali pred senatskim odborom rekao da “čelnici privremene vlade nisu prošli sigurnosnu provjeru FBI-a”.

“Praktični kolaps države”

„Ali s druge strane, ako ih uključimo, možda će uspjeti, možda ne. Ako ih ne uključimo, ne može uspjeti, to je sigurno“, dodao je. “Naša je procjena da bi, s obzirom na sve izazove s kojima se suočavaju, prijelazne vlasti mogle biti samo nekoliko sedmica udaljene od potpunog sloma i izbijanja novog građanskog rata epskih razmjera, praktički od državnog kolapsa.”

Nije ulazio u detalje, ali je napomenuo da sirijske manjine i dalje “žive u dubokom međusobnom nepovjerenju jer ih Assad godinama namjerno okreće jedne protiv drugih”. Dodao je da je Trump ubrzao ukidanje sankcija jer “zemlje u regiji žele poslati pomoć i početi surađivati, ali ne mogu jer se boje američkih sankcija”.

EU je ukinula ekonomske sankcije protiv Sirije

Dok je Rubio govorio, ministri vanjskih poslova Europske unije složili su se o ukidanju ekonomskih sankcija Siriji. „Želimo pomoći sirijskom narodu u izgradnji nove, uključive i mirne Sirije“, rekla je visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaya Callas na Platformi X.

Today, we took the decision to lift our economic sanctions on Syria.

We want to help the Syrian people rebuild a new, inclusive and peaceful Syria.

The EU has always stood by Syrians throughout the last 14 years – and will keep doing so.

— Kaja Kallas (@kajakallas) May 20, 2025