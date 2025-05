Joe Biden se oglasio prvi put nakon što mu je dijagnosticiran agresivni rak: Objavio emotivnu poruku

– Rak nas sve dotiče. Poput mnogih među vama, Jill i ja naučili smo da smo najjači upravo tamo gdje smo slomljeni. Hvala vam što nas podupirete ljubavlju i podrškom, napisao je Biden na X-u, a uz poruku je objavio i fotografiju sebe i supruge Jill.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU

— Joe Biden (@JoeBiden) May 19, 2025