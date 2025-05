Zelenski često na meti kritika: Postoji razlog zašto nije nosio odijelo na Papinoj inauguraciji

Snimljen je u crnim hlačama, tamnoj košulji i crnoj jakni, odjeći poput one koju je nosio na sprovodu pape Franje. S njim je došla i njegova supruga Olena. Predsjednikova odjeća često je predmet rasprave na društvenim mrežama. Mnogi se pitaju zašto ne nosi odijelo, pogotovo na prigodama poput sprovoda pape Franje, gdje je to nalagao protokol.

Još u februaru američki predsjednik Donald Tramp (Trump) sarkastično je komentirao kako je ukrajinski predsjednik bio “sređen” za njihov sastanak u Bijeloj kući. Taj je susret završio žestokim verbalnim okršajem, a napetosti su dodatno porasle kad se u razgovor uključio i jedan novinar komentirajući ležeran izgled Zelenskog.

Nosio je crne hlače, čizme i crni džemper s izvezenim ukrajinskim trozupcem, što je navelo novinara Brajana Glena (Brian Glenn) da ga optuži kako “ne poštuje dostojanstvo” Ovalnog ureda. Zelenski se, međutim, nije ustručavao objasniti zašto se ne zamara odijelima usred ruske invazije na Ukrajinu.

Ista logika stoji i iza njegova odabira odjeće za sprovod pape Franje, kao i za inauguraciju pape Lava – jer predsjednik svojom odjećom svaki put želi poslati poruku kad se nalazi na svjetskoj sceni. Nošenjem odjeće koja podsjeća na vojnu uniformu navodno želi podsjetiti ljude širom svijeta da je njegova zemlja još u ratu s Rusijom.

Odgovarajući Glenu u februaru, Zelenski je rekao: “Nosit ću odijelo kad ovaj rat završi. Možda nešto poput vašeg, možda nešto bolje. Vidjet ćemo, možda i nešto jeftinije.”

Kreativna direktorica brenda “Damirli”, koji stoji iza nekih od najzapaženijih Zelenskijevih kombinacija, otkrila je i kako predsjednik komunicira kroz odjeću. Dizajnerica Elvira Gasanova izjavila je za Politico:

– Kad svjetski čelnici vide Zelenskog u vojnom stilu, to je signal: “Ukrajina je u ratu i ja sam dio te borbe.” Tokom rata predsjednik nije samo političar već i vrhovni zapovjednik vojske i civila pod ratnim zakonom. Klasično odijelo doživljavalo bi se kao odmak od stvarnosti bojišnice. Njegova mu odjeća pomaže zadržati pozornost svijeta na ratu u Ukrajini.

Ukrajinska historičarka mode Zoja Zvinjackivska također smatra da čelnik, unatoč ležernijem stilu u odnosu na druge međunarodne lidere, i dalje “pokazuje poštovanje” kroz odjeću.

– Da, to nije odijelo, ali je neka vrsta srednje opcije. Ako Zelenski skine svoju vojnu odjeću i odjene odijelo, što to znači? Znači da je pristao na to da je rat gotov – zaključila je, prenosi Avaz.

Facebook komentari