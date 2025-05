Edi Rama dočekao Giorgiu Meloni na kiši i na koljenima: Srdačno su se zagrlili

Meloni je stigla u Albaniju na sastanak Evropske političke zajednice, organizacije koja okuplja 47 zemalja Evrope, a Rama je italijansku premijerku dočekao klečući na jednoj nozi.

“Ne, Edi, on to čini da bude manji od mene”, rekla je Meloni, a nakon toga su se zagrlili. Ovo je neobična mala scena koja je već viđena prošlog januara, u Abu Dhabiju, kada je Rama na isti način pozdravio Meloni.

Meloni govorila je o migrantskom kampu koji je izgrađen u Gjadëru, Lezha, a koji će ugostiti državljane trećih zemalja koji se vraćaju iz Italije dok se ne provjeri njihova dokumentacija.

Meloni je iz Tirane, gdje sudjeluje na sastanku, izjavila da nedavno nije posjetila kamp, ​​ali je dodala da se radovi tamo brzo nastavljaju, što prema njenim riječima pokazuje da je sve na pravom putu.

“Nisam imala vremena. Radovi se nastavljaju i to također pokazuje brzinu rada, dokazujući, kao što smo obećali, da smo na pravom putu”, dodala je Meloni.

Meloni je govorila i o situaciji u Ukrajini, rekavši da Evropska unija mora insistirati na ozbiljnom mirovnom sporazumu, koji će imati i sigurnosne garancije za Kijev.

“Mislim da nećemo tražiti alternative, ali moramo insistirati na bezuvjetnom prekidu vatre. Moramo inzistirati na ozbiljnim mirovnim sporazumima, kako bi postojala sigurnosna jamstva za Ukrajinu. Radimo u tom smjeru”, rekao je Meloni.

🇦🇱🇮🇹 Albanian PM Edi Rama, host of the EPC Summit in Tirana, knelt before Italian Prime Minister Giorgia Meloni as she arrived on the red carpet. pic.twitter.com/8U0x5d9Gui

