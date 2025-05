Monstruozno opravdavanje zločina: Izraelska zastupnica poručila da treba ubijati i djecu

Rasprava je započela kada je Waldiger branila izraelske vojnike (IDF) i optužila Tibija da “govori gluposti” o vojnicima koji, prema njenim riječima, “gore dušu da bi zaštitili i vas”, aludirajući na arapske građane Izraela. U nastavku svog izlaganja, Waldiger je izjavila da “nema nevinih” i da je “šteta što nije bilo još gore”, referirajući se na izraelske napade na Gazu.

“Mi smo na Etičkom odboru odlučili više puta da su vojnici IDF-a iznad svake rasprave. Ne možemo ih kriviti za ono što je urađeno u Gazi. Šteta što nije bilo gore. Nema nevinih. Vidjeli smo šta se desilo 7. oktobra. Oni su nacisti”, izjavila je Waldiger, aludirajući na Palestince i pripadnike Hamasa.

Vrhunac skandala desio se kada je izjavila da je “vrijeme da se ubije svakoga ko stoji ispred i želi nauditi državi Izrael”, dodajući: “Da, nadam se da će moj sin ubiti svakoga ko stoji ispred njega i želi nauditi državi Izrael, uključujući i djecu, ako ih vaši prijatelji koriste kao živi štit.”

Na ove izjave reagirao je Ahmad Tibi, koji je pokušao ukazati na opasnost takvih poruka i rekao: “Recite svom sinu da pazi da nas ne pobije sve, moju porodicu, djecu.”

Waldiger je nastavila opravdavati svoje stavove tvrdnjom da Hamas koristi djecu i žene kao živi štit te da u takvim okolnostima “nema izbora”.

Ova izjava izazvala je oštre reakcije na društvenim mrežama i među ljudskopravaškim organizacijama, koje su ocijenile njene riječi kao otvoreni poziv na ratne zločine i dehumanizaciju Palestinaca.

Israeli MP Michal Waldiger:

No one in Gaza is innocent. Yes, even the children will have to be killed. No other choice. pic.twitter.com/Elbdq2qSpF

— Clash Report (@clashreport) May 15, 2025