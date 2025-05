Svijet bruji o bizarnom dočeku Trumpa u Abu Dhabiju: Postrojene Emiraćanke mu mahale kosom

Posebnu pažnju privukao je neuobičajen scenski doček ispred predsjedničke palate Qasr Al Watan, gdje je Trumpa pozdravio niz Emiraćanki odjevenih u bijelo koje su, uz ritam tradicionalnih bubnjeva i pjesme, izvodile ples tokom kojeg su mahale svojom dugom kosom.

Radi se o plesnoj formi poznatoj kao “Khaleegy” (ili Khaliji), tradicionalnom ženskom plesu iz zemalja Perzijskog zaljeva poput UAE-a, Saudijske Arabije, Kuvajta, Omana, Katara i Bahreina. Iako su neki mediji prvobitno naveli da se radi o plesu Al-Ayyala, stručnjaci su pojasnili da se radilo o stiliziranoj verziji Khaleegyja, koji podrazumijeva graciozno ljuljanje kose i pokrete ramena, ruku i glave, prenosi Klix.

Ovaj ples se obično izvodi tokom svečanosti poput vjenčanja i kulturnih festivala, ali se ponekad koristi i za izražavanje gostoprimstva tokom zvaničnih događaja. Ipak, ovakva forma izvođenja pred stranim državnikom izazvala je burne reakcije.

Na društvenim mrežama mnogi su korisnici izrazili čuđenje, dok su neki uputili i oštre kritike, tvrdeći da je ceremonija bila “neprimjerena”, “bizarnog karaktera” i da se radi o “eksploataciji žena u političke svrhe”.

Pojedini kritičari naglašavaju i da je doček, u kojem žene izvode ples s jakim vizuelnim naglaskom na njihovu kosu, u direktnom kontrastu s islamskim normama.

Plesačice su nosile duge bijele haljine prilagođene državnoj ceremoniji, što je odmak od uobičajeno šarenih i ukrašenih tradicionalnih odjevnih predmeta poput thobe ili jalabiya koji se koriste u Khaleegy plesu. Muziku su činili tradicionalni ritmovi regije, izvođeni na instrumentima poput tabla i dafa.

A traditional Gulf dance is going viral for all the wrong reasons after being performed during Donald Trump’s visit to Abu Dhabi. It’s called Khaleegy, a centuries-old dance where women move in a slow, shuffling rhythm while swaying their hair in unison.pic.twitter.com/0j0yeve3kV

— Darshan Dalal (@darshandalal98) May 15, 2025