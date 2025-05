Italija u strahu: Zemljotres kod Napulja budi supervulkan, ljudi u panici, evakuisane škole i zgrade

Epicentar potresa bio je u zaljevu Pozzuoli, koji je smješten u vulkanskom području Campi Flegrei. Prema prvim informacijama, dogodio se na dubini od 2,7 kilometara. Talijanska novinska agencija (ANSA) izvještava da se potres osjetio širom Napulja te izazvao šok među stanovnicima, naročito u flegrijskim općinama.

Mnogi građani izašli su na ulice, a Sky News Italia objavio je i da je evakuisana jedna od zgrada napuljskog Univerziteta na Piazzale Tecchio. Zasad nema izvještaja o šteti ili povrijeđenim osobama.

Nakon potresa magnitude 4,4 dogodio se još jedan s magnitudom 3,5, a prije toga je bilo nekoliko slabijih podrhtavanja. Talijanski institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV) objavio je da je u toku “veliki seizmički roj”, prenosi Jutarnji list.

Corriere della Sera piše da je ovo drugi najjači potres koji je u novije vrijeme zabilježen na području najvećeg i najopasnijeg evropskog supervulkana Campi Flegrei. Najsnažniji je bio onaj 13. marta, s magnitudom 4,6 po Richteru. Ovo je prvi put da se potres dogodio tokom dana, dok su škole i uredi otvoreni.

“Panika je na ulicama, automobili ne prestaju trubiti, a roditelji žure u škole po svoju djecu”, piše Corriere.

Iz predostrožnosti su evakuisane i škole u području Campi Flegrei. Za manje od minute djeca su već bila van zgrada. Prekinut je željeznički saobraćaj na prugama Cumana i Circumflegrea kako bi se omogućile potrebne provjere infrastrukture.

Corriere piše da su i u nekoliko privatnih kompanija na području Eremo dei Camaldoli na zapadu grada zaposlenici izašli van zgrada. Evakuisane su i osnovne škole u Maranu, općini sjeverno od Napulja.

Gigi Manzoni, gradonačelnik Pozzuolija, zapadnog predgrađa Napulja smještenog u Campi Flegrei, naredio je svim policijskim jedinicama da izađu na ulice.

– Stanovništvo je neizbježno prestrašeno, ali pozivam sve da ostanu mirni. Ovo su trenuci velike strepnje. Sastajemo se s općinskim operativnim centrom, a za prijave se valja obratiti lokalnoj policiji i civilnoj zaštiti – rekao je Manzoni.

Prefekt Napulja Michele di Bari sazvao je hitan sastanak Centra za koordinaciju pomoći kako bi se procijenila situacija.

Francesca Bianco, direktorica INGV-ovog odjela za vulkane, rekla je da su se svi potresi dogodili na dubini od 2,7 kilometara na koju “sve više utječu te veće energije”.

– Uzdizanje tla u posljednjih nekoliko sedmica procjenjuje se na oko 1,5 centimetara i do sada nije uočeno povećanje brzine uzdizanja. U sljedećih nekoliko sati moći ćemo bolje procijeniti situaciju – rekla je Bianco.

Supervulkan Campi Flegrei (Flegrejska ili Vatrena polja) sastoji se od 24 manja kratera, vulkanskih građevina i otvora unutar depresije koja se zove kaldera (španski “kotao”). Njegove su erupcije u prošlosti nekoliko puta bile katastrofalne, a prema jednoj od naučnih teorija, jedna je od tih eksplozija prije 40.000 godina pridonijela izumiranju neandertalaca. Prema indeksu vulkanske eksplozivnosti imala je kategoriju 7; za usporedbu, erupcija Vezuva iz 79. godine bila je na nivou 5.

Iako je nemoguće sa sigurnošću predvidjeti kada bi Campi Flegrei mogao erumpirati, kada se to jednom dogodi, utjecaj na okolinu bi mogao biti razoran. Posljednja erupcija 1538. dovela je do formiranja planine, a gigantska eksplozija prije 40.000 godina prekrila je veći dio istočne Evrope pepelom – a tragovi su pronađeni sve do današnje Rusije.

