Satelitski snimci razotkrili Putinov pakleni plan: Pazite samo šta se dešava na sjeveru Evrope!

Novi satelitski snimci koje je švedska televizijska stanica SVT dobila od Planet Labsa pokazuju da ruski predsjednik Vladimir Putin poslednjih dana i nedjelja intenzivno gomila trupe na rusko-finskoj granici.

Ovaj zastrašujući potez pojačao je strahove i napetosti u vrijeme kada svet očekuje moguće direktne mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine u Istanbulu.

Snimci pokazuju povećanu aktivnost ruske vojne infrastrukture u Kamenki, Petrozavodsku, Severomorsku-2 i Olenji na samom severozapadu Rusije, duž granice sa NATO-om, kome se Finska pridružila u aprilu 2023. godine. Samo u Kamenki je postavljeno više od 130 vojnih šatora koji mogu da prime do 2.000 vojnika, javila je SVT. Ruski potez neodoljivo podseća na aktivnosti prije početka rata u Ukrajini.

Why is Putin massing troops on the border of Finland? Military build-up similar to the prelude to Ukraine war sparks alarm in NATO | Daily Mail Online https://t.co/hcf9LgWnpp

