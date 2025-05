Zarazna bolest u Americi odnijela najmanje deset života

Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) izjavila je u subotu da savezni, državni i lokalni zvaničnici istražuju izbijanje zaraze povezano s hranom koju proizvodi kompanija Fresh & Ready Foods LLC iz San Fernanda u Kaliforniji. FDA navodi da je 10 osoba koje su se razboljele bilo u Kaliforniji i Nevadi te da im je bila potrebna hospitalizacija, piše AP.

Agencija je izjavila da su se proizvodi prodavali u Arizoni, Kaliforniji, Nevadi i Washingtonu na lokacijama koje uključuju maloprodajne objekte i prodajna mjesta ugostiteljstva, uključujući bolnice, hotele, trgovine mješovitom robom, aerodrome i aviokompanije, prenosi N1.

Simptomi listerije

Simptomi listerije obično počinju unutar dvije sedmice od konzumiranja kontaminirane hrane. Blagi slučajevi mogu uključivati ​​vrućicu, bolove u mišićima, mučninu, umor, povraćanje i proljev, dok teži simptomi mogu uključivati ​​glavobolju, ukočen vrat, zbunjenost, gubitak ravnoteže i konvulzije.

Fderalni zvaničnici rekli su da su prošle godine započeli istragu o nedavnoj epidemiji, ali nisu imali dovoljno dokaza za identifikaciju izvora zaraze. Rekli su da je istraga ponovno otvorena u aprilu kada su istražitelji FDA-e pronašli listeriju u uzorcima prikupljenim od firme Fresh & Ready Foods koji su odgovarali soju iz epidemije.

Fresh & Ready Foods je u saopštenju za javnost izjavio da poduzimaju hitne korektivne mjere, uključujući uklanjanje opreme, kako bi riješili problem.

FDA je utvrdila da je šest od 10 osoba koje su se razboljele bilo hospitalizirano prije nego što su se razboljele od listerije. FDA je otkrila da su se proizvodi Fresh & Ready Foods posluživali u najmanje tri zdravstvene ustanove u kojima su pacijenti prethodno liječeni.

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti saopštili su da su uzorci za testiranje od bolesnih pacijenata prikupljeni od decembra 2023. do septembra 2024.

Fresh & Ready dobrovoljno je povukao nekoliko proizvoda, koji se mogu prepoznati po datumima “upotrijebiti do” u rasponu od 22. aprila do 19. maja ove godine pod robnim markama Fresh & Ready Foods, City Point Market Fresh Food to Go i Fresh Take Crave Away.

