Borbeni avioni opkolili Trampa: Sve se odigralo iznad Saudijske Arabije, ovo je razlog!

“Er fors uan”, avionu američkog predsjednika Donalda Trampa koji danas počinje prvu državničku turneju od početka drugog mandata, priređena je prava dobrodošlica dok se sprema da sleti u Saudijsku Arabiju, piše kurir.

Skaj njuz prenosi da najmanje pet borbenih aviona prati letelicu predsjednika SAD.

Snimak dočeka je na društvenoj mreži X objavio Den Skavino, zamjenik šefa Trampovog kabineta.

Good morning from Air Force One, Saudi Arabia! Thank you for the escort, and having President Trump’s back—We all appreciate it. See you on the ground shortly, THANK YOU!!!🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/iGuqfCvnwt

— Dan Scavino (@Scavino47) May 13, 2025