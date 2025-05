Procurio plan Donalda Trampa za Grenland: Ništa više neće biti isto

Administracija Donalda Trampa razmatra promjenu kojom bi se odgovornost za američke sigurnosne interese na Grenlandu prebacila na vojno zapovjedništvo zaduženo za odbranu američkog teritorija. Time bi se dodatno potvrdio predsjednikov interes za taj strateški važan teritorij, za koji je više puta javno izrazio želju da ga kupi, doznaje CNN od tri izvora upoznata s raspravama.

Prema tom prijedlogu, Grenland bi bio izuzet iz nadležnosti Evropskog zapovjedništva američke vojske i stavljen pod zapovjedništvo Sjevernog zapovjedništva SAD-a (NORTHCOM), navode izvori. Neki od razgovora o tom potezu započeli su i prije Trumpova povratka na vlast ove godine, tvrde izvori. Grenland politički i kulturno pripada Europi te ima status autonomnog teritorija unutar Kraljevine Danske.

Američko Sjeverno zapovjedništvo odbilo je komentirati vijest. CNN je također zatražio izjave iz Ureda američkog ministra odbrane, kao i od danskih i grenlandskih dužnosnika. Ipak, nekoliko američkih dužnosnika izrazilo je sumnju u taj potez zbog Trampove uporne tvrdnje da SAD “treba” Grenland te njegova odbijanja da isključi mogućnost uporabe vojne sile kako bi ga pribavio.

U intervjuu za NBC, emitiranom prošlog vikenda, Tramp je ponovno dao naslutiti takvu prijetnju. “Ne isključujem ništa”, rekao je. “Ne tvrdim da ću to učiniti, ali ništa ne isključujem.” “Nama je Grenland jako potreban”, dodao je. “Tamo živi vrlo malo ljudi, o kojima ćemo se pobrinuti, voljet ćemo ih i sve to. Ali nama je to važno zbog međunarodne sigurnosti.”

Interne rasprave

Sjeverno zapovjedništvo SAD-a primarno je zaduženo za odbranu teritorija Sjedinjenih Država i trenutno nadgleda, među ostalim, operacije na južnoj granici zemlje. Trampove izjave izazvale su napetosti i s Danskom i s vlastima na samom Grenlandu.

Prebacivanje Grenlanda pod nadležnost NORTHCOM-a barem bi simbolički značilo njegovo razdvajanje od Danske, koja bi i dalje bila pod jurisdikcijom Evropskog zapovjedništva SAD-a. Danski dužnosnici zabrinuti su zbog poruke koju bi to moglo poslati – da Grenland više nije dio Danske, rekao je jedan od izvora upoznat s internim raspravama.

Zagovornici ovog poteza napominju da, iako SAD ima vojnu bazu na Grenlandu i smatra ga ključnim uporištem u nadmetanju s Rusijom i Kinom za kontrolu Arktika – što je prioritet američke nacionalne sigurnosti koji podupiru obje stranke – Evropsko zapovjedništvo ga ponekad zanemaruje zbog njegove udaljenosti od zapovjednog središta u srednjoj Europi, tvrdi jedan američki dužnosnik.

Za NORTHCOM, pak, Grenland predstavlja važnu tačku promatranja za eventualne neprijateljske letjelice koje bi iz tog smjera mogle krenuti prema američkom tlu. Neklasificirana verzija godišnje obavještajne procjene američke obavještajne zajednice spominje Grenland četiri puta – u kontekstu interesa Kine i Rusije za širenje svog utjecaja na tom prostoru.

U jeku spora

Rasprave o prelasku Grenlanda pod ovlasti NORTHCOM-a vode se u jeku još jednog spora između američkih i danskih dužnosnika oko tog teritorija.

Danski ministar vanjskih poslova Lars Loke Rasmusen najavio je ove sedmice da planira pozvati američkog otpravnika poslova u Danskoj na razgovor, nakon što je Wall Street Journal objavio da je Vašington naložio američkim obavještajnim agencijama da pojačaju nadzor nad Grenlandom.

Prema pisanju tog lista, američke službe trebale bi prikupiti dodatne informacije o grenlandskoj težnji za neovisnošću i o stavovima lokalnog stanovništva prema iskorištavanju prirodnih resursa koje provode američke kompanije.

– Pročitao sam članak u Wall Street Journalu i duboko me zabrinuo jer mi ne špijuniramo prijatelje – rekao je Rasmusen novinarima u Varšavi u srijedu, tokom neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova EU-a. “Pozvat ćemo američkog otpravnika poslova na razgovor u Ministarstvo vanjskih poslova kako bismo provjerili te informacije, koje su prilično uznemirujuće”, dodao je.

