KOMŠINICA MU PREDVIDJELA DA ĆE POSTATI PAPA: Evo šta je rekla kad je imao samo 6 godina

Kada se iz Sikstinske kapele uzdigao bijeli dim, najavljujući izbor novog pape, Džon Prevost je u svom domu u Ilinoisu upalio televizor i pozvao nećakinju. Zajedno su s nestrpljenjem pratili objavu imena njegovog brata.

“Ona je počela vrištati jer je to bio njen ujak, a ja sam bio u trenutku nevjerice da ovo nije moguće jer je previše daleko od onoga što smo mislili da će se dogoditi”, rekao je Džon Prevost u četvrtak za Associated Press iz svog doma u Nju Lenoksu, Ilinois.

Džon je izrazio ogroman ponos što je njegov brat, kardinal Robert Prevost, izabran za 267. papu, preuzimajući ulogu vođe Katoličke crkve kao prvi Amerikanac na tom mjestu, pod imenom Lav XIV.

“To je velika čast; to se događa jednom u životu, ali mislim da je to velika odgovornost i mislim da će dovesti do većih i boljih stvari, ali mislim da će ga ljudi vrlo pažljivo pratiti kako bi vidjeli što radi”, kazao je.

Šezdesetdevetogodišnji Robert Prevost, član augustinskog reda koji je veći dio života posvetio misionarskom radu u Peruu, preuzeo je papinsku dužnost. Džon opisuje brata kao čovjeka duboko posvećenog siromašnima i onima bez glasa, predviđajući da će njegovo vođstvo podsjećati na papu Franju.

“Neće biti ni krajnje lijevo ni krajnje desno, nekako skroz u sredini”, kazao je.

Tokom intervjua, Džon je primijetio da je propustio nekoliko poziva od brata, pa je odlučio uzvratiti poziv novom papi. Lav XIV mu je rekao da ne želi učestvovati u intervjuu. Nakon kratke čestitke i razgovora o putnim planovima, kakav bi vodila bilo koja braća, prekinuli su vezu.

Robert Prevost odrastao je kao najmlađi od trojice sinova. Džon, samo godinu stariji, prisjeća se da je Robert bio odličan u školi i uživao u društvenim igrama poput Monopola i Rizika.

Djetinstvo u Čikagu

Još od djetinjstva, Džon je znao da će njegov brat postati sveštenik. Ipak, nije očekivao da će postati papa, ali se sjetio komšinice koja je to predvidjela dok je Robert bio tek prvačić.

“Osjetila je to sa šest godina. Kako je to uspjela, ko zna. Trebalo je toliko dugo, ali evo ga, prvog američkog pape”, kazao je on, prenosi Avaz..

Nakon završetka osmog razreda, Robert je otišao u sjemenište, prisjeća se Džon.

“Postojalo je cijelo razdoblje u kojem nismo baš odrastali zajedno. Samo smo na praznicima imali kontakt”, naveo je.

Danas braća svakodnevno razgovaraju telefonom, razmjenjujući misli o politici, vjeri, pa čak i igrajući dnevnu igru Wordle. Džon kaže da nije siguran koliko će Robert imati vremena za razgovore sada kao papa, niti kako će održavati kontakt u budućnosti.

“Već je čudno nemati s kim razgovarati”, rekao je on.

