“Rekli su – nemojte više da nas bombardujete”; “Laže, samo da bi se izvukao”

„ Više se ne žele boriti. To ćemo poštovati i zaustavit ćemo bombardiranje… Kapitulirali su . Rekli su: molim vas, nemojte nas više bombardirati i nećemo napadati vaše brodove “, rekao je Trump tijekom obraćanja novinarima u Ovalnom uredu Bijele kuće zajedno s kanadskim premijerom Markom Carneyjem, javlja Reuters.

Izraelska vojska ranije je objavila da su današnji zračni napadi potpuno onesposobili međunarodnu zračnu luku u glavnom gradu Jemena , Sani, koju kontroliraju jemenski pobunjenici Huti kao odgovor na njihove raketne i napade dronovima na Izrael.

Hutiji su prethodno lansirali balističku raketu na izraelski aerodrom Ben Gurion, koju Izraelske obrambene snage (IDF) nisu uspjele presresti.

Dužnosnik Hutija: Procijenit ćemo obustavu agresije nakon Trumpove objave

Vođa jemenskog Vrhovnog revolucionarnog odbora Huta, Mohammed Ali al-Houthi, danas je izjavio da će skupina procijeniti obustavu “agresije” Sjedinjenih Američkih Država protiv Jemena.

Al Houthi je u objavi na Platformi X rekao da će militantna skupina nastaviti podržavati Gazu kako bi se okončao rat u tom području, što ukazuje na to da primirje sa SAD-om ne uključuje prekid napada na Izrael.

„Budući da je (američki predsjednik Donald) Trump najavio kraj američke agresije protiv Jemena, to će se prvo procijeniti na terenu. To je pobjeda koja odvaja američku podršku privremenom entitetu od neuspjeha (izraelskog premijera Benjamina) Netanyahua i on mora dati ostavku“, rekao je Al Houthi.

Izjavio je da su “operacije u Jemenu bile i još uvijek jesu u znak podrške Gazi”, kako bi se “zaustavila agresija i donijela pomoć”.

Istovremeno, kako izvještava portal Axios, član političkog biroa Huta, Deifullah al-Shami, rekao je za Al-Mayadeen TV da Trumpova izjava da će SAD prestati bombardirati Hute nakon što je skupina pristala na sporazum pokazuje da “želi spasiti obraz zbog neuspjeha američke agresije protiv Jemena”.

Dužnosnik Hutija rekao je da Trump “laže” kako bi se izvukao iz svoje situacije.

„Što god on rekao – nećemo dopustiti nijednom brodu, nijednom izraelskom brodu, da stigne u našu luku dok se ne zaustavi agresija na Gazu i ne ukine opsada“, rekao je.

Oman je danas objavio da je posredovao u postizanju sporazuma o prekidu vatre između jemenskih Huta i Sjedinjenih Država, što označava veliku promjenu u politici te militantne skupine povezane s Iranom od početka izraelskog rata u Gazi u listopadu 2023.

Oman je u izjavi rekao da nijedna strana neće ciljati drugu, uključujući američke brodove u Crvenom moru i tjesnacu Bab el-Mandab.

U izjavi nisu spomenuti napadi Huta na Izrael, izvijestio je Reuters.

Izrael iznenađen: SAD nas nisu obavijestile da će zaustaviti napade na Hute

Izraelski dužnosnici potvrdili su danas hebrejskim medijima da Sjedinjene Američke Države nisu unaprijed obavijestile Izrael da će zaustaviti napade na Hute u Jemenu.

Kako izvještava Times of Israel, izraelski dužnosnici rekli su da je Izrael iznenađen najavom američkog predsjednika Donalda Trumpa da će SAD odmah zaustaviti napade na Hute u Jemenu.

Izvor upoznat sa situacijom rekao je za web stranicu Axios da je Steve Witkoff, Trumpov posebni izaslanik za Bliski istok, ispregovarao sporazum s Hutima, u kojem je posredovao Oman.

