BJESNI RAT IZMEĐU NUKLEARNIH SILA: Pakistan oborio tri indijska borbena aviona, raste broj mrtvih VIDEO

Pakistanski sigurnosni izvori tvrde da su tri od pet indijskih zrakoplova koje je oborila pakistanska vojska bili borbeni zrakoplovi Rafale – vrijedna imovina indijskog ratnog zrakoplovstva, nabavljena tek prije nekoliko godina, javlja CNN.

Indijski mediji izvještavaju da je ministar odbrane Rajnath Singh razgovarao sa zapovjednicima vojske, zrakoplovstva i mornarice o zračnim napadima pokrenutim na Pakistan i pakistanski Kašmir tokom noći.

Očekuje se da će indijski dužnosnici u srijedu u 10 sati po lokalnom vremenu izvijestiti medije o vojnoj operaciji. To je 6 i 30 ujutro po našem vremenu.

Islamabad se obratio Vijeću sigurnosti

Službeni Islamabad je obavijestio Vijeće sigurnosti UN-a (VSUN) o “očiglednoj agresiji Indije i prijetnji koju ista predstavlja međunarodnom miru i sigurnosti”, navodi se u saopćenju pakistanskog ministarstva vanjskih poslova.

„Vijeće sigurnosti UN-a obaviješteno je da Pakistan zadržava pravo da na odgovarajući način odgovori na ovu agresiju u vrijeme i na mjestu koje sam odabere, u skladu sa svojim pravom na samoobranu kako je utvrđeno u članku 51. Povelje Ujedinjenih naroda“, dodaje se.

Nakon indijskih zračnih udara na ciljeve unutar Pakistana, intenzivna razmjena vatre duž linije razdvajanja (LoC) između indijskog i pakistanskog dijela Kašmira i dalje traje bez prestanka, javlja Guardian.

Pakistanski ministar informiranja Attaullah Tarar rekao je za BBC da je Indija “prešla sve granice” pokretanjem zračnih udara na pakistanski teritorij.

“Ovo je nepravdan i potpuno slijep čin agresije”, izjavio je Tarar, ponovivši ranije najave vojske o odmazdi.

“Naravno da ćemo uzvratiti… Naš odgovor je i na zemlji i u zraku”, dodao je.

U međuvremenu, otkazuju se i preusmjeruju letovi i u Indiji i u Pakistanu.

— Kashif Abbasi (@KashifAbbasiiPK) May 7, 2025



Pakistan je oborio treći indijski avion, rekli su pakistanski sigurnosni i vladini izvori za CNN.

Indija sada počinje priznavati gubitke borbenih aviona. IndiaTV izvještava da su se tri indijska borbena zrakoplova srušila unutar indijskog teritorija.

BREAKING: India starts to admit its fighter jet losses now.

IndiaTV reports that three Indian fighter jets have crashed inside Indian territory. pic.twitter.com/qc24ft2z2c

— Clash Report (@clashreport) May 7, 2025