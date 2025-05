Priznanje obavještajaca u Pentagonu zateklo i najupućenije vojne eksperte: ‘Iskreno, nemamo pojma što tačno imaju‘

Dok su izraelski ministri raspravljali o širenju operacija u pojasu Gaze, prijetnja im je stigla iz neočekivanog smjera. Hutisti su lansirali hipersonični balistički projektil prema Izraelu i pogodili međunarodnu zračnu luku Ben Gurion. Napad je rezultirao s najmanje osmero ozlijeđenih i uzrokovao poremećaje u zračnom prometu. To je najsloženiji i najopasniji napad hutista na izraelski teritorij dosad, izveden unatoč višemjesečnoj kampanji intenzivnih američkih zračnih udara na hutističke ciljeve u Jemenu.

SAD je sredinom ožujka pokrenuo operaciju pod nazivom “Opaki jahač”, a Pentagon je već krajem travnja otkrio da je pogođeno više od 1000 ciljeva i eliminirano nekoliko stotina pripadnika hutističkog pokreta, uključujući ključne zapovjednike. Prema američkom Središnjem zapovjedništvu, učestalost napada hutista na brodove i ispaljivanje projektila do svibnja pala je više od 60 posto.

Crews embarked on USS Carl Vinson (CVN 70) and USS Harry S. Truman (CVN 75) resupply at sea and operate 24/7, targeting Iran-backed Houthi terrorists within Houthi controlled areas of Yemen.#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/TgT1dKEVcr

— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 2, 2025