Eskalira rat u Sudanu. Glavni grad je bio utočište, sad njime odjekuju eksplozije

Crni dim vidio se u blizini glavne luke u Port Sudanu u kojem su utočište potražile stotine tisuća ljudi. Sukob između vojske i paravojnih Snaga za brzu potporu (RSF) izazvao je veliku humanitarnu krizu koju će napadi na Port Sudan, u kojemu su stožere podigle UN-ove i humanitarne agencije i ministarstva, još više pogoršati, prenosi Hina.

Thick columns of smoke rose in the sky of Port Sudan after the #RSF militia targeted the city with a number of drones, targeting Port Sudan's civilian airport, the port, and fuel and gas depots.#Sudan #PortSudan pic.twitter.com/cE8BbNjONh

— Sudan News (@Sudan_tweet) May 6, 2025