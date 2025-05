Iz Rusije bacaju Vučiću pojas za spašavanje: Objavili teorije o njegovoj iznenadnoj bolesti

Nastavljaju se kontroverze i zbrke oko misteriozne bolesti, tzv. floridsko-paradnog sindroma, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Pitanja se gomilaju, odgovori su često komični i cinični, a teorije zavjere se množe.

Ipak, ruski mediji bacaju Vučiću pojas za spašavanje. “Otrovan ili šta?”, pitaju se ruski režimski mediji poput Ria novosti i Lenta.ru. Šta je zapravo s Vučićem – je li zaista bolestan ili se samo sklonio u bolnički apartman na VMA dok ne prođe politička neprijatnost?

Nije mu ništa drugo palo na pamet, ali ne treba isključiti ni to da mu je, zbog svih briga (pobune pod prozorom i debakla na međunarodnoj sceni) koje ga more posljednjih mjeseci, stvarno pozlilo. Je li mu stvarno bilo loše ili se uplašio pa fingira bolest, kako ironično navode čak i neki ruski režimski portali poput news.ru?

Korisnici interneta također nagađaju da se predsjednik Srbije možda jednostavno prepao. Možda su ga Amerikanci “otrovali”, kako sugeriše doktor iz glavne ruske infektivne klinike u Tjumenju Marat Baširov na svom Telegram kanalu, i to samo da bi napakostili Putinu, odnosno spriječili Vučićev dolazak na paradu na Crvenom trgu 9. maja.

Slično mišljenje iznio je i politolog iz Putinovog kruga Sergej Markov. U istom je kontekstu spomenuo i slovačkog premijera Roberta Fica koji se, prema dostupnim informacijama, također iznenada opet razbolio, a i on je planirao doći u Moskvu na Putinovu demagošku manifestaciju na kojoj će marširati i trupe koje učestvuju u agresiji na Ukrajinu, te sjevernokorejski vojnici koji im u tome pomažu.

“Vučić i Fico, jesu li mogli biti otrovani jer nisu poslušali naredbe EU? Prije samo nekoliko godina takvo bi pitanje izgledalo kao luda teorija zavjere. Ali, danas je ugled rukovodstva EU, koje je otvoreno protiv mira i za rat, te podržava teroristički ukrajinski režim i gaženje demokratije u Rumuniji, Francuskoj i Njemačkoj, toliko užasan da mnogi ljudi već postavljaju to pitanje”, izjavio je Markov na ruskoj televiziji.

Je li se uplašio posjete Moskvi?

Ali, je li moguće da se Vučić uplašio posjete Moskvi, pita se dodatno news.ru, posebno jer je sumnjivo što su se baš u isto vrijeme misteriozno razboljela oba evropska saveznika Rusije, i to neposredno prije planiranog dolaska u Moskvu. To samo potiče dodatne ironične komentare. U tom kontekstu politolog Sergej Markov nazvao je Vučićevu iznenadnu bolest prije dolaska u Moskvu “veoma diplomatskom”.

“Trebalo je da učestvuje na Paradi pobjede 9. maja u Moskvi zbog čega ga je EU oštro kritikovala. Sada, očigledno, neće biti u Moskvi 9. maja. I vjerovatno će svi misliti da je bolest vrlo diplomatska”, primijetio je Markov. Neki ruski mediji, pomalo zlobno ali kao zabrinuto, Vučiću su ponudili da ga pregledaju ruski specijalisti. Hoće li on na to pristati, kao što su mu stručnjaci FSB-a pomogli oko “dokazivanja” da na studentskim protestima nije korišten tzv. zvučni top?

Ali, sve to izgleda kao velika šarada koja možda ima dublje korijene, a “bolest” možda Vučiću služi samo kao izlaz iz veoma nelagodne i škakljive situacije u kojoj se našao. Pa da pogledamo šta je moglo da se desi i bude razlog iznenadnoj slabosti. Prvo, sramotni fijasko tokom njegove posjete SAD-u gdje mu, čini se, uprkos trošku od nekoliko stotina hiljada dolara, nije uspio susret s bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je danima bombastično najavljivao. Doslovno je izbačen s donatorske večere, a jedino se uspio vidjeti s potpuno nebitnim bivšim gradonačelnikom New Yorka Rudyjem Giulianijem za kojeg je poznato da naplaćuje sastanke. Odlazak na Floridu na republikansku konvenciju daleko je od državne posjete, rekao je za N1 bivši srbijanski diplomata Srećko Đukić. “To je bila privatna partijska posjeta u funkciji predsjednika Republike i bez obzira na to što je on tamo išao privatno i po partijskoj liniji, ideološkoj liniji, građani imaju pravo znati zašto je on tamo išao, kako je išao, šta je tamo radio i šta je postigao”, rekao je Đukić.

Dva razloga

Ali “bolest” ima i jedan drugi, možda važniji razlog – da izbjegne neugodan susret s Vladimirom Putinom, i to iz dva razloga. Prvi, jer je dobio ozbiljno upozorenje iz Brisela da bi dolazak na Putinovu licemjernu paradu povodom 80. godišnjice kraja Drugog svjetskog rata mogao značiti prekid, možda i dugotrajan, pregovora o članstvu u EU, a time i zavrtanje briselske finansijske slavine (iz Estonije mu je jasno poručeno: “Dosta više – ako odeš Putinu, zaboravi EU”). Drugi razlog je ono čega se Vučić zapravo najviše boji – razgovor s Putinom o sudbini Naftne industrije Srbije (NIS) koja je u većinskom vlasništvu ruske državne kompanije Gazprom i zbog toga pod stalnom prijetnjom američkih sankcija, a sada je tu i najava da će se zemlje koje kupuju ruske energente naći na udaru ogromnih američkih carina – i do 200 posto.

Ruski mediji navode da bi Gazprom možda i bio voljan prodati svoj udio Srbima, ali po cijeni koja Vučiću vjerovatno izaziva zdravstvene tegobe – najmanje 700 miliona dolara. Neki navode čak i cijelu milijardu koju Moskva traži, uz još neke političke ustupke. Ali, čak i da je Vučić spreman dati toliko novca, nije sigurno da bi na to Putin pristao jer mu NIS jako dobro služi kao sredstvo za ucjenjivanje Srbije. Osim toga, Vučić se hvalio da bi se u Moskvi sastao i s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, čime je htio potvrditi da je on “državnik svjetskog kalibra”, velika faca koja se u nekoliko dana može susresti s najmoćnijim liderima svijeta, a sada mu se i to ruši – kao i njegov režim pod studentskim buntom.

Pored toga, ostaje enigma zašto Vučić, ako mu je već pozlilo (a moglo je nakon američkog debakla), nije potražio pomoć na licu mjesta, kod doktora na Floridi, već je više od pola dana letio avionom i prešao oko devet hiljada kilometara do “prvog doktora” koji je odmah ustanovio bolest. Po Beogradu se priča da nije tražio pomoć američkih ljekara iz dva razloga: jer mu nije ništa i jer se bojao da mu u krvi i urinu ne pronađu nešto što ne bi bilo zgodno da ima jedan predsjednik, a što bi ga moglo diskreditirati. Osim toga, kako kaže poznati srbijanski nezavisni analitičar Žarko Korać, ako je predsjednik bolestan, javnost bi trebala znati o čemu se radi i ljekari bi morali dati izvještaj o njegovom zdravstvenom stanju. No, iz beogradskog VMA dolaze veoma oskudne informacije.

Steže se obruč

A onda je uslijedila još jedna neprijatnost – novosadski advokat Miroje Jovanović, kako navodi beogradski list Danas, podnio je Prvom osnovnom sudu u Beogradu inicijativu za pokretanje postupka lišenja poslovne sposobnosti predsjednika Aleksandra Vučića. Jovanović je u pisanoj izjavi naveo da je ta institucionalna inicijativa u skladu sa zakonom i Ustavom, te da je zasnovana na “zabrinutosti za mentalno stanje predsjednika”. “Inicijativa ukazuje na obrasce ponašanja koji, po mom uvjerenju i sudu, imaju elemente dubokih zabluda, narušene percepcije stvarnosti i opasnog poistovjećivanja s državom i institucijama”, naveo je Jovanović te predložio da sud pokrene postupak po službenoj dužnosti, da se naredi nezavisno psihijatrijsko vještačenje i da se prije donošenja bilo kakve odluke ostavi rok od 15 dana za dostavljanje mišljenja stručne javnosti.

Očigledno se obruč oko Vučića steže. On je otužno izgubljen, a priča o “bolesti” postaje trivijalna i tragikomična, čak i ako bi mogla biti istinita. Vučić postaje predmet sprdnje. Pitanje je kako će se iz ovoga izvući i je li njegov “bolesnički egzil” zaista uvjerljiv ili samo jadna predstava uzdrmanog Vučića. Ili će ga Rusi ipak natjerati da ode u Moskvu.

