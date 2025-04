Raste napetost između dvije nuklearne sile: “Vojni upad neizbježan”

Ministar odbrane Pakistana rekao je da je vojna akcija susjedne Indije neizbježna nakon smrtonosnog napada militanta na turiste u Kašmiru prošle sedmice, dok raste napetost između dvije nuklearne sile, javlja Reuters.

Border Security Force (BSF) security personnel stand guard at the Attari-Wagah crossing on the India-Pakistan border in Amritsar, following Tuesday’s attack on tourists near south Kashmir’s scenic Pahalgam, India, April 25, 2025. REUTERS/Pawan Kumar REFILE - QUALITY REPEAT