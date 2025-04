“Uništite im nuklearno oružje”

“Sporazum s Iranom mora ukloniti sposobnost Irana da obogaćuje uran. Sporazum koji funkcionira je onaj koji uklanja sposobnost Irana da obogaćuje uran za nuklearno oružje. Uništi svu infrastrukturu iranskog nuklearnog programa. To je sporazum s kojim možemo živjeti”, rekao je premijer Benjamin Netanyahu na Jeruzalemskoj političkoj konferenciji, prenosi The Times of Israel.

Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je prošli tjedan da Washington teži postizanju sporazuma koji bi spriječio Iran da obogaćuje uran , dok je njegov iranski kolega Abbas Aragchi nazvao pitanje obogaćivanja “nemogućim pregovaranja”.

Netanyahu je rekao da će Iran, ako se dvije strane dogovore oko blažeg sporazuma, jednostavno pričekati do kraja mandata Donalda Trumpa i izrazio stav da proizvodnja iranskih balističkih projektila mora biti dio pregovora.

“Pitanje obrambenih sposobnosti i projektila nije na dnevnom redu i nije pokrenuto u neizravnim pregovorima”, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova u subotu, nakon posljednjeg kruga pregovora, prenosi b92.

