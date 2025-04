Fon der Lajen: Uz Ukrajinu smo, možete računati na našu podršku za pregovaračkim stolom

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen uputila je poruku ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, naglašavajući da će Evropa uvijek pružati podršku Ukrajini u njenim naporima za uspostavljanje mira.

Dear @ZelenskyyUa, Europe will always stand by Ukraine in the pursuit of peace.⁰

You can count on our support at the negotiating table to achieve a just and lasting peace.

⁰Today, we also discussed the steps Ukraine is taking to earn its place in our family of nations. pic.twitter.com/T8jXnEMbqu

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2025