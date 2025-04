Najmanje četvero poginulih, skoro 600 povrijeđenih u eksploziji u Iranu: Pojavio se snimak na kojem se vidi početak haosa

Najmanje četiri osobe su poginule, a skoro 600 je povrijeđeno u velikoj eksploziji koja je u subotu potresla luku Shahid Rajaee na jugu Irana, rekli su zvaničnici, javlja Anadolu.

U televizijskom intervjuu za državnu televiziju, Babak Mahmoudi, šef Organizacije za pomoć i spašavanje, potvrdio je broj žrtava eksplozije.

Rekao je da je osoblje hitne pomoći odmah poslano na mjesto događaja kako bi prevezlo povrijeđene u medicinske centre, a vatrogasni timovi rade na gašenju požara.

Broj povrijeđenih stalno raste. Nacionalna organizacija za hitne slučajeve u svom posljednjem ažuriranju saopćila je da je najmanje 560 ljudi povrijeđeno i prebačeno u obližnje bolnice.

Predsjednik Masoud Pezeshkian, u izjavi na X-u, izrazio je tugu i saučešće sa žrtvama i izdao naredbu da se istraže uzroci incidenta.

Rekao je da je ministar unutrašnjih poslova Eskandar Momeni poslan u regiju kao njegov specijalni predstavnik “da provede temeljitu istragu o razmjerama incidenta, osigura potrebnu koordinaciju i brine o stanju povrijeđenih”.

Ranije je Momeni naložio pokrajinskim vlastima u Hormozganu da podnesu preliminarni izvještaj o incidentu, navodi se u saopćenju njegovog ureda.

Footage of the initial explosion in Bandar Abbas, southwest Iran. pic.twitter.com/2PuqtY2rRo

— Clash Report (@clashreport) April 26, 2025