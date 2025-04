Tenzije rastu: Pucnjava duž granice

U tom napadu poginulo je 26 ljudi .

Neimenovani dužnosnici indijskog ministarstva obrane rekli su za Bloomberg da su obje strane koristile malokalibarsko oružje i da u prekograničnom obračunu nije bilo žrtava .

Pakistanski sigurnosni dužnosnik zanijekao je da je došlo do razmjene vatre.

Pakistan je odbacio indijske optužbe da je umiješan u ubojstvo 26 turista i uzvratio je protjerivanjem indijskih diplomata, zatvaranjem zračnog prostora za zrakoplovne tvrtke u vlasništvu i pod upravom Indije i obustavom ograničene trgovine između dviju zemalja.

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif rekao je danas na vojnom događaju u Abbottabadu da je Pakistan “otvoren za sudjelovanje u svakoj neutralnoj, transparentnoj i vjerodostojnoj istrazi” napada.

Pakistan je pozvao na međunarodnu istragu o ubojstvu 26 muškaraca u turističkom mjestu u indijskoj državi Jammu i Kashmir.

Odgovornost za napad preuzela je malo poznata militantna skupina Kashmir Resistance , za koju indijske sigurnosne službe tvrde da je paravan za pakistanske organizacije kao što su Lashkar-e-Taiba i Hizbul Mujahideen.

Pakistan je odbacio tvrdnje, rekavši da je Lashkar-e-Taiba “neaktivna skupina i da nema mogućnosti planirati napade s pakistanskog teritorija”.

Indija je 23. travnja najavila niz mjera za smanjenje veza s Pakistanom, dan nakon što su militanti ubili 26 turista u indijskoj državi Jammu i Kashmir, što je bio najgori napad na civile u gotovo dva desetljeća.

Indijski ministar vanjskih poslova Vikram Misri rekao je da će se Indija odmah povući iz sporazuma s Pakistanom o vodi rijeke Ind iz 1960. sve dok, kako je rekao, Islamabad ne prestane podržavati prekogranični terorizam, izvijestio je Reuters.

Taj sporazum regulira dijeljenje vode iz rijeke Ind između Indije i Pakistana.

Misri je rekao da je Indija također zatvorila jedini otvoreni kopneni granični prijelaz s Pakistanom, prekinuvši sve prometne veze između dviju zemalja budući da su izravni letovi već ranije obustavljeni.

Također je rekao da pakistanskim državljanima neće biti dopušteno putovati u Indiju s posebnim južnoazijskim vizama, te da će Pakistanci u Indiji s takvim vizama imati 48 sati da napuste zemlju.

Misri je rekao da su svi savjetnici za obranu u pakistanskom veleposlanstvu u New Delhiju proglašeni personama non grata i imaju tjedan dana da napuste Indiju, te da će New Delhi povući svoje savjetnike za obranu u Pakistanu i smanjiti broj osoblja u misiji u Islamabadu na 30 s 55.

