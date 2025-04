Novi krug indirektnih pregovora SAD-a i Irana o nuklearnom programu

Vodeći pregovarači Irana i Sjedinjenih Američkih Država započeli su u subotu novi krug indirektnih razgovora u Muscatu, s ciljem postizanja sporazuma kojim bi se ograničio iranski nuklearni program. Pregovori se odvijaju uz posredovanje omanskih diplomata, sedmicu nakon što su obje strane ocijenile prethodnu rundu u Rimu kao konstruktivnu.

Iraqi Foreign Minister Fuad Hussein speaks during a news conference as Syrian foreign minister Bassam Sabbagh and Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi stand, in Baghdad, Iraq December 6, 2024. REUTERS/Mustafa Khasaf