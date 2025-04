Ostavka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog nije među zahtjevima Rusije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu francuskom časopisu “Poan”

“Ali čak i da je danas potpisan (mirovni) sporazum sa Zelenskim, kasnije bi se u Ukrajini mogli pojaviti ljudi koji bi mogli da ga ospore dovodeći u pitanje njegovu legitimnost”, rekao je Peskov koji smatra da svi dokumenti koje Zelenski potpiše mogu biti nepriznati zbog problema s njegovim legitimitetom.

Prema riječima Peskova, njegove sumnje su “povezane sa vojnim stanjem i nekim članovima ukrajinskog ustava”, prenio je “TASS”.

On tvrdi da Zelenski “ne kontroliše sve formacije Oružanih snaga Ukrajine”. “Zelenski, a to je dobro poznato, ne kontroliše sve svoje divizije”, rekao je on i dodao da se “mu se neki nacionalistički bataljoni ne pokoravaju i da je to veliki problem”.

Peskov je rekao da je Zelenski uvukao Evropu i SAD u rat protiv Rusije i predstavlja Kijev kao centar svega “antiruskog” na Zemlji, prenosi “24Sedam“.

Facebook komentari